過酷な夏の暑さで、駅に着くまでに汗びっしょり。ラッシュの電車にもまれてぐったり。これが作業効率を落としているかも。

今年の夏は暑かった！連日熱中症警戒アラートが発令され不要不急の外出は控えるべきなのに、コロナ禍の収束で、リモートワーク中心から、出社重視型のハイブリッド勤務にシフトする企業が増えた。

ライボ（本社東京）が運営するJob総研が20～50歳代の743人を対象に実施した、「夏の働き方実態調査」では、「夏の暑さは仕事のやる気減少に影響するか」の問いに対して、圧倒的多数の88.8%が「影響する」と回答。中でも「とても影響」が37.4％と最多数派だった。

仕事のやる気が最も低下する季節は、「夏」と回答した人が46.1%と最多。そのうち9割近くの人がその理由として「気温が上がるから」を挙げた。

そんな暑い夏、テレワークと出社のどちらを望むか聞いたところ、「テレワーク」派が66.3%だった。ところが、実際の働き方は「出社」が68.6%で、理想と現実が逆転した格好になった。しかも、ハイブリッド型ではない「出社のみ」が4割近くを占めた。

まだまだ残暑は続く。働く皆さん、なんとか無事に乗り切りましょう！

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