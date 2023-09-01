2022年に始まった食品値上げの嵐も、ようやく収束のきざし？ とはいえ、これまで積み重なった値上げがボディーブローのように効いてきて、スーパーで買い物するたびにため息。

帝国データバンクの食品主要195社を対象とした調査で、9月の飲食料品値上げは、合計で2067となり、前年9月（2920品目）と比べて7割の水準にとどまった。食品値上げが本格化した22年以降、初めて2カ月連続で前年同月を下回った。

9月の値上げは、みそ、しょうゆ、だし関連製品などの「調味料」が1257品目と最多。ロッテが「トッポ」「コアラのマーチ」など65品の出荷価格を約1～16％引き上げるほか、森永製菓の「ホットケーキミックス」、亀田製菓「亀田の柿の種 6袋詰」など菓子類の値上げが目立つ。ヤクルト本社は定番の乳酸菌飲料「Newヤクルト」の希望小売価格を約10年ぶりに引き上げ、1本あたり40円から48円（税別）とした。

10月の値上げ（4533品目）も前年に比べ約6割の水準にとどまり、2022年から続く値上げの嵐は、いったん、小康状態に入ったようにみえる。ただ、今後予定されているものを含め、2023年の値上げは累計で3万1036品目に上り、22年通年の2万5768 品目を既に上回っている。さらに、原油・ガソリン価格の上昇を背景に、物流費やプラスチック製包装資材のコスト増が続くほか、1ドル=140円台の円安水準が長期化していることで、輸入品価格に上昇圧力がかかっており、24年以降に値上げが持ち越される可能性もある。

バナー写真 : 左からNewヤクルト（ヤクルト本社）、ホットケーキミックス（森永製菓）、トッポ（ロッテ）（各メーカー提供、時事）