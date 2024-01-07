自民・安倍派の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件で、東京地検特捜部は1月7日、政治資金規正法違反容疑で衆院議員の池田佳隆容疑者を逮捕した。政治資金収支報告書に約4800万円の虚偽記載をしたとされる。現職国会議員の逮捕は岸田政権になってから3人目となる。

1990年以降に現職で逮捕された主な国会議員

（敬称略。肩書は当時、衆＝衆院議員、参＝参院議員）

1992年1月 阿部文男（衆）

受託収賄。鉄骨加工会社からリゾート開発などに絡み、賄賂を受け取った。

1994年3月 中村喜四郎（衆）

あっせん収賄。ゼネコン汚職で大手建設会社から1000万円を受け取った。

1995年12月 山口敏夫（衆）

背任、偽証など。2つの信用組合の乱脈融資を主導した。

1997年1月 友部達夫（参）

詐欺。自身が創設し、理事長を務めるオレンジ共済組合による巨額詐欺事件。

1998年10月 中島洋次郎（衆）

政治資金規正法違反など。政策秘書を雇ったように見せかけて、政党交付金を流用。

2000年9月 山本譲司（衆）

詐欺、政治資金規正法違反など。政策秘書給与を搾取し、その金を寄付のように装い、政治資金収支報告書に虚偽記載。

2001年1月 小山孝雄（参）

受託収賄。旧・ケーエスデー中小企業経営者福祉事業団をめぐる汚職で、見返りとして賄賂を受け取った。

2002年6月 鈴木宗男（衆）

あっせん収賄など。公共工事の受注をめぐり、行政処分を受けた業者からの依頼で林野庁に働きかけをした。

2003年3月 坂井隆憲（衆）

政治資金規正法違反など。大手人材派遣会社からの献金を、政治資金収支報告書に少なく記載。

2005年11月 西村真悟（衆）

弁護士法違反。自身の弁護士名義を違法に使わせ、利益の一部を受け取った。

2010年1月 石川知裕（衆）

政治資金規正法違反。小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体が、収入を政治資金収支報告書に記載せず。

2019年12月 秋元司（衆）

収賄。カジノを含む統合型リゾート（IR）をめぐり、参入を目指していた中国企業から賄賂を受け取った。

2020年6月 河井克行（衆）、河井案里（参）

夫妻で公職選挙法違反。2019年の参院選の広島選挙区で、地元議員らに現金を渡して案里氏の票の取りまとめを依頼した。

2023年9月 秋本真利（衆）

受託収賄。洋上風力発電事業をめぐり、日本風力開発の前社長から多額の賄賂を受け取ったとされる。

2023年12月 柿沢未途（衆）

公選法違反。2023年4月の東京都江東区長選で、木村弥生前区長を当選させるため江東区議らに現金を渡したとされる。

2024年1月 池田佳隆（衆）

政治資金規正法違反。自民党・安倍派の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件で、政治資金収支報告書に約4800万円の虚偽記載をしたとされる。

バナー写真：左端から時計回りに 河井克行（ロイター）、中村喜四郎（共同）、秋本真利（時事）、山口敏夫（時事）、柿沢未途（時事）、鈴木宗男（ロイター）、河井案里（時事）