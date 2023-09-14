岸田文雄首相（自民党総裁）は9月13日の党役員人事で、初の女性選挙対策委員長として小渕優子氏を起用、「ポスト岸田」に意欲を持つとされる茂木敏充幹事長は留任させた。執行部の顔ぶれは以下の通り。

年齢は2023年9月13日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。

【副総裁】（留任）麻生太郎 麻生派

あそう たろう 82歳 / 衆・福岡 / 当選14回

外相、党幹事長、首相、副総理兼財務相

祖父は吉田茂元首相、妻・千賀子は鈴木俊一財務相の姉

1976年のモントリオール五輪にクレー射撃で出場

【幹事長】（留任）茂木敏充 茂木派

もてぎ としみつ 67歳 / 衆・栃木 / 当選10回

党政調会長、経済再生担当相、外相

【総務会長】森山裕 森山派

もりやま ひろし 78歳 / 衆・鹿児島 / 参院で当選1回、衆院7回

鹿児島市議（7期）。財務副大臣、農林水産相、党選対委員長

【政調会長】（留任）萩生田光一 安倍派

はぎうだ こういち 60歳 / 衆・東京 / 当選6回

八王子市議、東京都議。官房副長官、文科相、経済産業相

安倍派中枢を担う5人衆の1人

【選対委員長】 小渕優子 茂木派

おぶち ゆうこ 49歳 / 衆・群馬 / 当選8回

戦後最年少の34歳で少子化担当相。2014年に経済産業相に就任後、関連政治団体の政治資金規正法違反が発覚して辞任に追い込まれた。

父は小渕恵三元首相

バナー写真 : 左から小渕優子選対委員長、森山裕総務会長、麻生太郎副総裁、岸田文雄首相、茂木敏充幹事長、萩生田光一政調会長（時事）