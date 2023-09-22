この1年間で生産年齢人口（15-64歳）は23万人減少し、70歳以上人口が20万人増えた。70歳以上が全人口に占める割合は23.1%。ほぼ4人に1人。70歳過ぎても働かなければならない未来は遠くなさそう。

総務省がまとめた2023年9月15日現在の65歳以上の高齢者の推計人口は、前年比1万人減少の3623万人で、比較可能な1950年以降で初めて減少した。ただ、総人口に占める割合は0.1ポイント増の29.1%で過去最高となった。

高齢者人口を詳しくみると、女性は2051万人（女性人口の32.1％）、男性は1572万人（男性人口の26.0％）で、女性が男性より479万人多い。

70歳以上人口は前年比20万人増の2889万人で総人口に占める割合は前年比0.2ポイント上昇の23.2%。女性の4人に1人、男性の5人に1人は70歳以上ということになる。

75歳以上人口は72万人増2005万人と初めて2000万人を超えた。総人口比は前年に比べ0.6ポイント上昇、16.1％。人口のボリューム層である「団塊の世代（1947～49年生まれ）」が2022年から75歳を迎え始めたことから、75歳以上人口の伸びの方が大きくなっている。

国連のデータで各国の高齢化率（65歳以上人口割合）と比較すると、2位のイタリア（24.5％）を4.6ポイント上回っており、日本はダントツで世界のトップを走っている。

世界で高齢者人口割合が高い国

国・地域 65歳以上人口/総人口（万人） 割合（％） 日本 3623 / 12442 29.1 イタリア 1440 / 5887 24.5 フィンランド 131 / 555 23.6 マルティニーク 9 / 37 23.5 プエルトリコ 76 / 326 23.4 ポルトガル 239 / 1025 23.3 ギリシャ 239 / 1034 23.1 クロアチア 91 / 401 22.7 ドイツ 1895 / 8329 22.7 ブルガリア 149 / 669 22.3

出所 : 総務省「統計トピックス」 / 日本の値は「人口推計」2023年9月15日現在、それ以外の国は、国連のWorld Population Prospects : The 2023 Revisionにおける将来推計から2023年7月1日現在の推計値

バナー写真 : PIXTA