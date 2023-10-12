一気に秋めいてきて、気づけば師走まで2カ月。頭の中に「大掃除」という言葉はちらつきだしただろうか。かつては、1年を締めくくる家族の一大イベントだったが、最近の実施率は半分程度だという。

ダスキンの毎年恒例の「大掃除実態調査」で、2022年末の実施率は51.8%（前年と変わらず）で05年の調査開始以来の最低水準だった。

ちなみに過去19回の調査の中で一番実施率が高かったのは08年末の71.7％で、今回よりも約20ポイント高い。かつては年末の一大イベントだったが、いまや、しない人もほぼ半数となっている。

調査は20歳以上の男女を対象に今年1月下旬に実施、前年（22年末）の大掃除について聞いた。サンプル数は4160。

世帯のタイプ別では、18歳未満の子どもと同居する子育て世帯は60.3%と高めで、60歳以上の世帯は47.8%と逆に低めの結果だった。

「大掃除をした日」は、12月30日が31.1%、29日が29.3%、28日が20.9%、大みそかにした人も12.7%いた。

費やした日数は「1日」が28.4％で最多。性別でみると、男性は「1日」36.6%、女性は「2日」26.8％が多かった。女性が2日以上かけたのは「身体に負担をかけずに少しずつしたかった」37.1%の理由としては最も多く、男性は対照的に「計画的に1日で」と答えた人が38.7%で最も多かった。

最も汚れが落ちにくかった場所は「レンジフード・換気扇」21.2％で14年連続でトップ。以下、「キッチン」「浴室」「窓・網戸」「トイレ」と続いた。難敵のレンジフードまわりを含め掃除をプロに依頼する人も増えていて、2012年末は2.4%だったのが2022年末には8.6%に伸びた。

夫婦世帯で相手の大掃除への貢献について満足度は、「妻に満足」の夫が90.9%だったのに対し、「夫に満足」の妻は68.8％と、20ポイント以上のギャップ。妻の不満には「きれい好きというくせに何もしない」「掃除している横でスマホを触ったりテレビを見たりしている」「私が掃除するのが当たり前と思っている」といった言葉が並ぶ。

身に覚えのある皆さん、年末は心して取り組んだ方がいいかも！？

バナー写真：PIXTA