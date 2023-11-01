電車に乗ったら、空いているのは優先席だけだった。高齢者ではないし、けがをしているわけでも、子どもを連れているわけでもない。座るか？ 座らないか？ 悩ましい！

わかもと製薬（東京都中央区）が実施したウェブアンケート（回答者数1949）では、「優先席に座ることがある」人が66.9％と7割近かった。

優先席に座る理由は、「その席を必要とする人がいたら譲るつもり」618人が最多で、「席が空いているのに立っていると邪魔になる」501人が続いた。「ずっと優先席に座るつもりではなく、空いているから座っているだけ」という意識の人が多いようだ。

「優先席に座らない人」のうちの65％は、「必要とする人のために空けとおくべき」との考えだった。

マタニティマークは、全体の85％が「知っている」と回答、極めて認知度が高かった。

マタニティマークをつけている人が電車内で立っていたら、「（一般席に座っていても）席を譲る」が80%近く、「優先席に座っていたら譲る」も合わせると、94%が席を譲ると答えた。

妊娠中の人に席を譲った経験がある人は54.9%。「困っている人にはいつでも譲るつもりでいる」の他、「マタニティマークをつけている」「お腹が大きかった」「立っているのがつらそうだった」など見た目で分かりやすいことも、席を譲る理由となっている。

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