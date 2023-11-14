日本政府が認定している拉致事件は12件、被害者の数は17人。これは氷山の一角にすぎないと言われる。「国連の北朝鮮における人権に関する国連調査委員会（COI）の最終報告書（14年）では、「少なくとも100人の日本人が北朝鮮に拉致された可能性がある」と指摘している。

政府認定の拉致被害者 （帰国した人の名前には *を付した）

1. 久米裕（くめ・ゆたか）さん

拉致された日：1977年9月19日 / 当時52歳

石川県宇出津海岸付近にて失踪。安否未確認。北朝鮮は入境を否定

2. 松本京子（まつもと・きょうこ）さん

拉致された日：1977年10月21日 / 当時29歳

自宅近くの編み物教室に向かったまま失踪。安否未確認。北朝鮮は入境を否定

3. 横田めぐみ（よこた・めぐみ）さん

拉致された日：1977年11月15日 / 当時13歳

新潟市において下校途中に失踪。安否未確認。北朝鮮は「自殺」と主張

4. 田中実（たなか・みのる）さん

拉致された日：1978年6月頃 / 当時28歳

欧州に向け出国した後失踪。安否未確認。北朝鮮は入境を否定

5. 田口八重子（たぐち・やえこ）さん

拉致された日：1978年6月頃 / 当時22歳

安否未確認。北朝鮮は「交通事故で死亡」と主張

6. *地村保志（ちむら・やすし）さん

拉致された日：1978年7月7日 / 当時23歳

「（富貴恵さんと）2人でデートに行く」と言って出かけて以来、失踪。2002年10月帰国

7. *地村富貴惠（ちむら・ふきえ）さん （旧姓・濱本）

拉致された日：1978年7月7日 / 当時23歳

「（保志さんと）2人でデートに行く」と言って出かけて以来、失踪。2002年10月帰国

8. *蓮池薫（はすいけ・かおる）さん

拉致された日：1978年7月31日 / 当時20歳

「ちょっと出かける。すぐ帰る」と言って外出したまま失踪。2002年10月帰国

9. *蓮池祐木子（はすいけ・ゆきこ）さん （旧姓・奥土）

拉致された日：1978年7月31日 / 当時22歳

外出したまま失踪。2002年10月帰国

10. 市川修一（いちかわ・しゅういち）さん

拉致された日：1978年8月12日 / 当時23歳

「浜に夕日を見に行く」と言って出かけたまま失踪。安否未確認。北朝鮮は「海水浴中に心臓麻痺で死亡」と主張

11. 増元るみ子（ますもと・るみこ）さん

拉致された日：1978年8月12日 / 当時24歳

「浜に夕日を見に行く」と言って出かけたまま失踪。安否未確認。北朝鮮は「心臓麻痺で死亡」と主張

12. *曽我ひとみ（そが・ひとみ）さん

拉致された日：1978年8月12日 / 当時19歳

母ミヨシさんと「2人で買い物に行く」と言って出かけて以来、失踪。2002年10月帰国

13. 曽我ミヨシ（そが・みよし）さん

拉致された日：1978年8月12日 / 当時46歳

娘のひとみさんと「2人で買い物に行く」と言って出かけて以来、失踪。安否未確認。北朝鮮は入境を否定

14. 石岡亨（いしおか・とおる）さん

拉致された日：1980年5月頃 / 当時22歳

欧州滞在中に失踪。安否未確認。北朝鮮は「ガス事故で死亡」と主張

15. 松木薫（まつき・かおる）さん

拉致された日：1980年5月頃 / 当時26歳

欧州滞在中に失踪。安否未確認。北朝鮮は「交通事故で死亡」と主張

16. 原敕晁（はら・ただあき）さん

拉致された日：1980年6月中旬 / 当時43歳

宮崎県内で発生。安否未確認。北朝鮮は「肝硬変で死亡」と主張

17. 有本恵子（ありもと・けいこ）さん

拉致された日：1983年7月頃 / 当時23歳

欧州にて失踪。安否未確認。北朝鮮は「ガス事故で死亡」と主張

バナー写真 : 政府が認定した拉致被害者のうち、いまだ帰国がかなわない12人（共同イメージズ）