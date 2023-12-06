昭和の時代はお茶の間の定番、令和の今はコンビニお菓子の主力選手―ルマンドやアルフォートでおなじみのブルボンは2024年で100周年。
帝国データバンクの集計によると、2024年は全国で2019社が創業100周年を迎える。主な100周年企業には、ブルボン、ダイキン工業、タカラトミー、日清シスコなどがある。
100年前の1924年は、第一次世界大戦（1914～18）終結から5年後。戦後恐慌の痛手が残る中、前年の23年9月1日に関東大震災に見舞われ、東京を中心とする首都圏は震災復興の真っただ中にあった。この年に創業した会社は、震災恐慌、世界恐慌、第二次世界大戦と激動の時代を生き延びてきたと言える。100年にわたって社会から必要とされ続け、長い歴史を生き抜いてきた企業に敬意を表したい。
2024年の主な100周年企業
|ダイキン工業（大阪市）
|空調機・エアコンで世界シェアトップ
|ブルボン（新潟県柏崎市）
|おやつの定番ルマンド、アルフォート
|タカラトミー（東京都葛飾区）
|子どもの心をわしづかみ。リカちゃん、トミカ
|日清シスコ（大阪市）
|ココナッツサブレでおなじみ
帝国データバンクの資料を基に作成
さらに長い歴史を刻んできた周年企業には、江戸初期の1624年創業でカステラ製造の元祖とされるカステラ本家福砂屋（長崎市）は400周年。なんと16代目となった現在も、ミキサーを使わず手わざにこだわってカステラを焼き、伝統の味を守っている。
おしゃれなセレクトショップを展開するアーバンリサーチは50周年。当初はジーンズカジュアルショップとして大阪で創業した。
2024年の主な周年企業
|400 / カステラ本家福砂屋（長崎市）
|古法の製法を守り続ける老舗
|300 / 伊勢甚本社（茨城県水戸市）
|結婚式場、ホテル
|200 / 大和屋（埼玉県熊谷市）
|内装工事、木材・建材卸売り
|50 / アーバンリサーチ（大阪市西区）
|セレクトショップ URBAN RESEARCH展開
|50 / アフラック生命（東京都新宿区）
|がん保険、医療保険、給与サポート保険
帝国データバンクの資料を基に作成
バナー写真 : おなじみブルボンのお菓子（nippon.com編集部撮影）