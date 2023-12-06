昭和の時代はお茶の間の定番、令和の今はコンビニお菓子の主力選手―ルマンドやアルフォートでおなじみのブルボンは2024年で100周年。

帝国データバンクの集計によると、2024年は全国で2019社が創業100周年を迎える。主な100周年企業には、ブルボン、ダイキン工業、タカラトミー、日清シスコなどがある。

100年前の1924年は、第一次世界大戦（1914～18）終結から5年後。戦後恐慌の痛手が残る中、前年の23年9月1日に関東大震災に見舞われ、東京を中心とする首都圏は震災復興の真っただ中にあった。この年に創業した会社は、震災恐慌、世界恐慌、第二次世界大戦と激動の時代を生き延びてきたと言える。100年にわたって社会から必要とされ続け、長い歴史を生き抜いてきた企業に敬意を表したい。

2024年の主な100周年企業

ダイキン工業（大阪市） 空調機・エアコンで世界シェアトップ ブルボン（新潟県柏崎市） おやつの定番ルマンド、アルフォート タカラトミー（東京都葛飾区） 子どもの心をわしづかみ。リカちゃん、トミカ 日清シスコ（大阪市） ココナッツサブレでおなじみ

帝国データバンクの資料を基に作成

さらに長い歴史を刻んできた周年企業には、江戸初期の1624年創業でカステラ製造の元祖とされるカステラ本家福砂屋（長崎市）は400周年。なんと16代目となった現在も、ミキサーを使わず手わざにこだわってカステラを焼き、伝統の味を守っている。

おしゃれなセレクトショップを展開するアーバンリサーチは50周年。当初はジーンズカジュアルショップとして大阪で創業した。

2024年の主な周年企業

400 / カステラ本家福砂屋（長崎市） 古法の製法を守り続ける老舗 300 / 伊勢甚本社（茨城県水戸市） 結婚式場、ホテル 200 / 大和屋（埼玉県熊谷市） 内装工事、木材・建材卸売り 50 / アーバンリサーチ（大阪市西区） セレクトショップ URBAN RESEARCH展開 50 / アフラック生命（東京都新宿区） がん保険、医療保険、給与サポート保険

帝国データバンクの資料を基に作成

バナー写真 : おなじみブルボンのお菓子（nippon.com編集部撮影）