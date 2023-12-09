米国の専門誌が選ぶ2023年の日本庭園ランキングで、足立美術館（島根県安来市）が1位に選ばれた。同館の1位選出は2003年のランキング開始から21年連続。専任の庭師だけでなく、職員全員が朝早くから清掃に取りかかり、1年365日、1日も休むことなく庭の手入れに取り組む同美術館の姿勢は “神管理” と称えられている。

米国の日本庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」は、旅館や個人邸も含む約1000の候補地の中から、世界各国の専門家が選んだ日本庭園のランキング上位50件を毎年発表している。同誌はこのプロジェクトについて、「日本の庭を規模や知名度によらず、純粋にその美と質によって評価する初の試み」と紹介している。

2023年の1位には、21年連続で足立美術館が選出された。同美術館には建物を囲むように「枯山水庭」「苔庭」「白砂青松庭」など5万坪（約16.5万平方メートル）に及ぶ多様な庭園が広がっている。

同美術館の足立隆則館長は21年連続の1位選出について、「庭は繊細な生きものです。そして正直です。手入れを怠ると、すぐにあちこちにほころびが生じ、取り返しがつかなくなってしまいます。“神管理”とは、特別な技術、作業を指すのではありません。全員が心を一つにして取り組む、日々の地道な手作業の結晶に他なりません」とコメントしている。

2位には21年連続で宮内庁が管理する桂離宮（京都市）が選ばれた。以下、旧個人邸の山本亭（東京都葛飾区）、料亭旅館の皆美館（松江市）などが続いた。

2023年の日本庭園ランキング トップ10

名称 所在地 1 足立美術館 島根県安来市 2 桂離宮 京都市 3 山本亭（旧個人邸）東京都葛飾区 4 皆美館（料亭旅館） 島根県松江市 5 庭園の宿 石亭 広島県廿日市市 6 松田屋ホテル 山口市 7 玉堂美術館 東京都青梅市 8 二条城二の丸庭園 京都 9 養浩館庭園（旧藩主別邸）福井市 10 三景園 広島県三原市

米誌『数寄屋リビングマガジン / ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング』選定

桂離宮 松琴亭（PIXTA）

葛飾柴又 山本亭（PIXTA）

二条城二の丸庭園 （PIXTA）

広島県三原市 三景園 （PIXTA）

バナー写真 : 赤く染まったモミジが彩りを添える足立美術館の「池庭」（足立美術館提供、画像の転載・コピー禁止）