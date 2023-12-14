政治資金パーティー収入の裏金化疑惑を受け、岸田文雄首相は、最大派閥である安倍派所属の閣僚4人を交代させた。松野博一官房長官の後任には、岸田派の林芳正前外相、総務相に麻生派の松本剛明前総務相、経済産業相に無派閥の斎藤健前法相、農水相に森山派の坂本哲志元地方創生担当相を起用した。安倍派の閣僚ポストはゼロとなった。

交代した4閣僚（総務相、農林水産相、経済産業相、官房長官）に*を付した。

内閣改造ではなく、辞任閣僚の補充人事であるため、（初入閣）（留任）は9月13日発足時の枠組みに関するもの。年齢は2023年12月14日時点、「・」以下に主な経歴などを表示した。

【内閣総理大臣】岸田文雄

きしだ ふみお 66歳 / 衆・広島 / 当選10回

日本長期信用銀行勤務。党政務調査会長、外相、防衛相、内閣府特命担当相

*【総務】松本剛明 麻生派

まつもと たけあき 64歳 / 自民 / 衆・兵庫 / 当選8回

日本興業銀行勤務。衆院議員運営委員長、外相（旧民主党政権）、総務相

2回目の総務相。第2次岸田改造内閣で総務相に就任した際も、政治資金問題で前任者が辞任したための途中交代だった。2回連続でリリーフ入閣。

【法務】（初入閣）小泉龍司 二階派

こいずみ りゅうじ 71歳 / 衆・埼玉 / 当選7回

大蔵省勤務証券局調査室長。自民党国際局長

【外務】上川陽子 岸田派

かみかわ ようこ 70歳 / 衆・静岡 / 当選7回

三菱総研、米議員政策スタッフ。内閣府特命担当相（少子化対策、男女共同参画）、法相

【財務】【金融】（留任） 鈴木俊一 麻生派

すずき しゅんいち 70歳 / 自民 / 衆・岩手 / 当選10回

全国漁業協同組合勤務、衆議院秘書。環境相、東京五輪・パラリンピック担当相、自民党総務会長

父は元首相の鈴木善幸、姉は麻生太郎自民党副総裁の妻

【文部科学】（初入閣）盛山正仁 岸田派

もりやま まさひと 70歳 / 衆・比例近畿 / 当選5回

運輸省勤務、経済協力開発機構（OECD）派遣。衆院厚生労働委員会委員長

【厚生労働】（初入閣）武見敬三 麻生派

たけみ けいぞう 72歳 / 参・東京 / 当選5回

テレビキャスター、東海大学教授。厚生労働副大臣、参議院自民党政策審議会長

父は元日本医師会会長の武見太郎氏

*【農林水産】坂本哲志 森山派

坂本哲志（さかもと てつし 73歳 / 自民党 / 衆・熊本 / 当選7回）

熊本日日新聞記者、熊本県議。総務副大臣兼内閣府副大臣、地方創生担当相

*【経済産業】斎藤健 無派閥

さいとう けん 64歳 / 自民 / 衆・千葉 / 当選5回

経済産業省勤務、埼玉県副知事。農林水産副大臣、農林水産相、法相

第2次岸田改造内閣で法相を務めた際は、前任者が失言により辞任した後の途中交代。2回連続でリリーフ入閣。

【国土交通】（留任）斉藤鉄夫 公明党

さいとう てつお 71歳 / 衆・比例 / 当選10回

清水建設勤務。環境相、公明党幹事長、副代表

小泉内閣の北側一雄氏以降、冬柴鐵三氏（故人）、太田昭宏氏、石井啓一氏、赤羽一嘉氏が国交相を務めており、連立与党公明党の「指定席」化している

【環境】（初入閣）伊藤信太郎 麻生派

いとう しんたろう 70歳 / 衆・宮城 / 当選7回

衆議院議員秘書。外務副大臣、衆院環境委員会委員長

父は防衛庁長官、衆院議長などを務めた伊藤宗一郎氏

【防衛】（初入閣）木原稔 茂木派

きはら みのる 54歳 / 衆・熊本 / 当選5回

日本航空勤務。財務副大臣、首相補佐官（国家安全保障政策）、衆院国土交通委員長

*【内閣官房長官】林芳正 岸田派

はやし よしまさ 62歳 / 自民 / 衆・山口 / 当選参院5回、衆院1回

三井物産勤務。防衛相、農水相、文科相、外相

第2次岸田改造内閣で23年9月まで外相を務めた

【デジタル】（留任）河野太郎 麻生派

こうの たろう 60歳 / 衆・神奈川 / 当選9回

外務相、防衛相、規制改革担当相、新型コロナワクチン担当相

父は官房長官、外相などを務めた河野洋平氏、祖父は農林省、建設省などを務めた河野一郎氏

【復興】（初入閣）土屋品子 無派閥

つちや しなこ 71歳 / 衆・埼玉 / 当選8回

復興副大臣、厚生労働副大臣

父は参院議長、埼玉県知事などを歴任した土屋義彦氏

【国家公安委員】（初入閣）松村祥史 茂木派

まつむら よしふみ 59歳 / 参・熊本 / 当選4回

企業経営、全国商工会青年部連合会会長。経済産業副大臣、参院決算委員長

【地方創生】（初入閣）自見英子 二階派

じみ はなこ 47歳 / 参・比例 / 当選2回

小児科医。厚生労働大臣政務官

父は郵政相、金融担当相などを歴任した自見庄三郎氏

【経済再生】新藤義孝 茂木派

しんどう よしたか 65歳 / 衆・埼玉 / 当選8回

川口市役所勤務、川口市議。経済産業副大臣、総務相、政調会長代理

【経済安全保障】（留任）高市早苗 無派閥

たかいち さなえ 62歳 / 衆・奈良 / 当選9回

総務相、党政務調査会長

2020年の自民党総裁選に故安倍晋三元首相の支援で立候補、岸田首相に敗れた

【こども政策】（初入閣）加藤鮎子 谷垣グループ

かとう あゆこ 44歳 / 衆・山形 / 当選3回

衆院議員秘書。内閣府大臣政務官、環境大臣政務官

父は官房長官、自民党幹事長などを務めた加藤紘一氏

バナー写真：左から松本剛明氏、坂本哲志氏、斎藤健氏、林芳正氏（松本氏のみ時事、他はロイター）