東京商工リサーチが実施したアンケート調査で、8割超の企業が2024年に賃上げを予定していることが分かった。23年を上回る見込みの企業も1割程度ある。来たる年、一人でも多くの人にハッピーが訪れますように！

東京商工リサーチが実施したアンケート調査で2024年に「賃上げを実施する予定」と回答した企業が82.9%（3799社）に達した。賃上げ幅は、「23年と同程度」51.5%が最多で、「23年を下回りそう」19.7%、「23年を超えそう」11.6％と続いた。「賃上げできそうにない」は17.0%だった。調査は12月1～11日にインターネットで実施、4581社から有効回答があった。

「2023年超え」は規模別では大企業（資本金1億円以上）が14.1%だったのに対し、中小企業（同1億円未満）は11.3%。「賃上げできそうにない」は中小企業が17.9%で、割合では大企業の9.2%の倍近かった。東京商工リサーチは「業績不振から抜け出せず、賃上げへの取り組みが難しい中小企業も多いとみられる」と分析している。

産業別で「2023年超え」の構成比が最も高い産業は不動産業で17.5%（108社中、19社）だった。次いで情報通信業15.6%、サービス業他13.1%。他方、「2023年を下回りそう」「賃上げできそうにない」の合計が最も高かったのが、金融・保険業で42.4%だった。

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