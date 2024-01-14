既婚者のうち、「セックスレスではない」と認識している人はわずか32％。少子化が進んでいるのももっとも？

システム開発のレゾンデートル（本社新宿区）が全国の20-50代の既婚者4000人（性別・各年代500人ずつ）を対象に、配偶者とのセックスについて聞いたところ、43.9％が「セックスレス」、24.3％が「ややセックスレス」と回答。既婚者の68.2％がパートナーとセックスレス傾向にあることが分かった。

性別・年代別では、女性は20代で51.0%だったのが、30代で67.8％に急増。特に完全なセックスレス状態の人が16.4％から39.2％と、倍以上に拡大する。男性も、20代で53.4％が30代で71.4％となり、完全なセックスレス状態の人が25.2％から41.8％に急増する。

夫婦仲についての質問では、セックスレスでない既婚者では「良い＋やや良い」が66.0%なのに対し、セックスレス傾向の既婚者は「良い＋やや良い」が57.2%と、やや低い傾向になった。それでも、6割近くは「夫婦仲が良い」と答えている。

セックスは最高の愛情表現などといわれるが、セックスレス状態にあっても、必ずしも夫婦仲が悪いわけではないようだ。

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