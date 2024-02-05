大人の階段を上り始める18歳の7割が「日本の将来が不安」、6割が「自分の将来が不安」。希望を持てない国のGDPは今後も下降傾向？

国際通貨基金（IMF）が2023年10月に公表した経済見通しで、日本のドル換算での名目GDP（国内総生産）がドイツを下回って4位に転落する公算が高まった。この時、新聞紙面ばかりでなく、SNS上でも「中国に抜かれ、今度はドイツに抜かれる」「ジリ貧」といった悲観的なコメントが相次いだ。

日本財団が若者の意見を把握するために継続的に実施している「18歳意識調査」では、「日本の名目GDPが4位に転落する見通し」だと知っていたのは26.4％でほぼ4人に1人の割合だった。性別でみると、女性17.5％、男性34.8％とほぼダブルスコアだった。

名目GDP 世界4位転落見通しを踏まえて、将来に対する不安を聞いたところ、「日本の将来」については不安・少し不安の計が70.8％に上った。また、「自分の将来」についても不安・少し不安が62.9％だった。

今後の日本の名目GDPランキングについて、全体の7割近くが「どちらかというと下降」「下降」と予想。男性は女性よりも「下降」と回答した割合が11.3ポイント高かった。

今回の調査は17～19歳までの1000人を対象に2023年12月1～4日にインターネット上で実施。年齢区分・男女比でほぼ均等に分散させている。

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