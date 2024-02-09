2023年の日本国内の映画興行収入はトップ3をアニメ作品が独占し、全体の収入を押し上げた。
映画製作配給大手4社でつくる業界団体「日本映画製作者連盟」が、2023年の国内の映画概況を発表した。邦画の「THE FIRST SLAM DUNK」、洋画の「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」など、アニメ作品が好調で国内興行収入は前年比3.9％増の約2214億円だった。
メガヒットの目安とされている興収100億円を超えたのは、邦画1位の「THE FIRST SLAM DUNK」（158億7000万円）と同2位「名探偵コナン 黒鉄の魚影」（138億8000万円）、洋画1位の「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」（140億2000万円）で、これらアニメ3作品が邦画と洋画を合わせた全体興収でトップ3となった。
邦画だけをみると、上位10作品中6作品がアニメだった。日本映画製作者連盟の小林恵司事務局次長は、「原作となる日本の漫画、コンテンツの面白さが受け、評価につながっている」と分析している。
邦画興行収入上位10作品（2023年）
- THE FIRST SLAM DUNK（★） 158.7億円
- 名探偵コナン 黒鉄の魚影（★） 138.8億円
- 君たちはどう生きるか（★） 88.4億円
- キングダム 運命の炎 56億円
- ゴジラ-1.0 55.9億円
- ミステリと言う勿れ 48億円
- 劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』 45.3億円
- 映画ドラえもん のび太と空の理想郷（★） 43.4億円
- 「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ（★） 41.6億円
- 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD（★） 29.2億円
※カッコ内の★はアニメ作品
出所：日本映画製作者連盟
バナー写真：中国・上海で、「THE FIRST SLAM DUNK」のポスターを前にポーズを取る市民。日本のアニメは海外でも人気が高い＝2023年4月23日（ロイター）