金融商品への個人投資が欧米に比べてまだ少ないといわれる日本。「家計の安定的な資産形成を進めよう」との掛け声のもとに2024年1月から始まった新NISA（少額投資非課税制度）について、日本財団が継続的に実施している「18歳意識調査」では4割以上が始まることを「知っていた」と回答。投資による資産形成にも約4割が関心を持っていた。

日本財団が全国の17-19歳1000人を対象に、2023年に実施した「18歳意識調査」で、2024年1月から新NISA制度が始まることについて、「具体的な内容を含め知っていた」のは7.2％。「具体的には知らないが、始まることは知っていた」36.8％だった。

「具体的な内容」をどこまでと見るかはさておき、一般的に新NISAの概要としては、（1）「成長投資枠（年間上限240万円）」「つみたて投資枠（同120万円）」の2つがあり （2）両枠の併用OK（3）非課税保有期間は無期限 （4）生涯の非課税保有限度額が1800万円（うち成長投資枠1200万円）といった点が挙げられる。これを7％超の「18歳」が知っていたということになるが、これを「こんなに」と驚くか、はたまた「そんなところ」とうなずくか。性別で見ると、「具体的に知っていた」のは女性4.5％に対して、男性は倍以上の9.7％だった。

投資による資産形成については、全体としては「どちらかといえば」も含めた「関心ある派」41.4％、「関心ない派」45.0％とほぼ拮抗。性別で見ると、女性は「関心ない派」が5割に達しており、投資による資産形成には男性の方が積極的のようだ。

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