観光で訪れるからには、写真映えは重要な要素。京都・伏見稲荷大社の千本鳥居は誰もが写真を撮ろうと立ち止まるから、スムーズに歩けないほど混雑しすぎているのが難点とも言われる。

インバウンドビジネス向けの総合メディア「訪日ラボ」を運営するmov（東京渋谷）は、独自に選定した全国の362神社について、外国語での口コミを分析し人気ランキングを発表した。調査期間は2024年1月2日～1月15日。googleマップから公開されている口コミのうち、外国語での口コミ947件を抽出した。

圧倒的なトップだったのは、伏見稲荷大社（京都府）。トンネルのごとく隙間なく朱色の鳥居が連なる「千本鳥居」は エキゾチックな“映え” スポットとして定着。鳥居は江戸時代以降、願掛けのためや大願成就の御礼に奉納されているもので、大社がある稲荷山全体では1万基ほどもあるという。

以下、明治神宮（東京都）、太宰府天満宮（福岡県）、難波八阪神社（なんばやさかじんじゃ/大阪府）、厳島神社（広島県）、波上宮（なみのうえぐう/沖縄県）、北海道神宮（北海道）、八坂神社（京都府）、神田明神（東京都）、熱田神宮（愛知県）と、見事なほどに所在地がバラけている。

2位の明治神宮は大都会東京のど真ん中にあるオアシス。アクセスが良いので、どこか別の場所を観光したついでに立ち寄りやすいのも強み。

3位の太宰府天満宮は、日本人には菅原道真公を祀（まつ）り、学問の神様として知られる。福岡空港の国際線ターミナルから直行バスで30分のアクセスの良さから、アジア方面からのインバウンド客の人気が高い。

言語別では、英語のトップは伏見稲荷大社。トップ10には東西の有名観光地がバランスよく並ぶ。

英語

1 伏見稲荷大社（京都府） 2 明治神宮（東京都） 3 厳島神社（広島県） 4 難波八阪神社（大阪府） 5 太宰府天満宮（福岡県） 6 八坂神社（京都府） 7 日枝神社（東京都） 8 日光東照宮（栃木県） 9 神田明神（東京都） 10 住吉大社（大阪府）

出所 : mov

厳島神社 大鳥居（PIXTA）

中国語・繁体字で最も人気が高かったのが、沖縄の波上宮（なみのうえぐう）。隆起したサンゴ礁の断崖の上にたたずむ神社で、恋愛のパワースポットとして知られる。トップ10のうちの7神社は西日本。

中国語・繁体字

1 波上宮（沖縄県） 2 伏見稲荷大社（京都府） 3 難波八阪神社（大阪府） 4 明治神宮（東京都） 5 太宰府天満宮（福岡県） 6 北海道神宮（北海道） 7 春日大社（奈良県） 8 平安神宮（京都府） 8 櫛田神社 博多総鎮守（福岡県） 10 熱田神宮（愛知県）

出所 : mov

韓国語のトップも伏見稲荷大社。繁体字と同様、トップ10のうち7カ所が西日本。

韓国語

1 伏見稲荷大社（京都府） 2 太宰府天満宮（福岡県） 3 厳島神社（広島県） 4 平安神宮（京都府） 5 明治神宮（東京都） 6 熱田神宮（愛知県） 7 櫛田神社 博多総鎮守（福岡県） 8 和多都美神社（長崎県） 9 神田明神（東京都） 10 住吉神社（福岡県）

出所 : mov

バナー写真 : 伏見稲荷大社（PIXTA）