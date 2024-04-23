円安の恩恵もあり、旅行で日本を訪れる外国人の消費動向は非常に活発。観光庁の調査では、1-3月期の推計消費額（速報値）はコロナ前の1.5倍を記録した。

観光庁がこのほど発表した訪日外国人消費動向調査（1次速報）によると、2024年1-3月期の旅行消費額（推計）は、前年同期比73.3％増の1兆7505億円となった。この額は、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同期と比べても、52.0％も増加した。

訪日外国人（観光・レジャー目的の一般客）1人当たりの旅行支出（推計）は、20万500円。平均宿泊数は6.5だった。

消費額を国籍・地域別にみると、中国が3526億円（構成比20.1％）とトップ。次いで台湾2512億円（同14.4％）、韓国2379億円（同13.6％）、米国1716億円（同9.8％）、香港1543億円（同8.8％）、オーストラリア943億円（同5.4％）となっている。

費目別に消費額の構成比をみると、宿泊費が32.1％と最も多く、次いで買物代（29.2％）、飲食費（21.7％）の順で多い。買物代は23年1-3月期は24.6％で、構成比は増加。金額も23年1-3月期の2482億円に比べ、24年は5114億円と倍増した。

1人当たり旅行支出が多いのは、トップがオーストラリアの37万3000円。次いで英国36万7000円、スペイン35万2000円の順。米国は30万3000円、中国は29万3000円だった。

同調査は、観光庁が年4回実施。全国の空港と港で、出国ロビーにいる訪日外国人に調査員が協力を求め、タブレット端末または紙調査票を示して訪日目的、消費額などを聞き取り、その結果から全体像を推計している。調査のサンプル数は各回3万3840を目標としている。

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