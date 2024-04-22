コロナ禍を機に企業が相次いで取り入れた在宅勤務は、働き方の選択肢を増やした。一方で、ワークライフバランスの取り方など新たな課題も現れた。

文具大手のコクヨ（大阪市）がインターネットを通じて実施した調査によると、在宅勤務が半減し、職場へ回帰する傾向が浮かび上がった。在宅勤務を経験した人々のうち49.3％が現在は行っておらず、そのうち28.2％は職場で在宅勤務が認められていた。在宅勤務が認められていないと答えた人のうち、在宅勤務の希望者は25.2％にとどまった。自らの意思で「職場勤務」を選択する様子が見て取れる。

在宅勤務のメリットとして挙げられたのは、「通勤時間がない」（41％）、「上司・同僚とのコミュニケーションの減少」（15％）、「作業に集中できる」（14％）が上位となった。一方、デメリットは、「運動不足」（17％）、「上司・同僚とのコミュニケーションの減少」（15％）、「仕事とプライベートとのメリハリがなくなる」（14％）だった。メリット、デメリットで共に2番目に挙げられたコミュニケーションに関して、その方法や頻度のバランスに工夫が必要であることがうかがえる。

希望する勤務場所については、「職場」が64％だったのに対して「自宅」は36％で、職場回帰の流れが加速しそうな結果となっている。

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