市区町村別の合計特殊出生率の上位50のうち44は沖縄・九州地方の自治体。下位50には関東・関西の自治体が名を連ねる。進学・就職先が多く、若者を引き寄せる大都市圏だが、子を生み育てるには過酷な環境？
厚生労働省が公表した2018～22年の全国市区町村別の合計特殊出生率（1人の女性が生涯に生む子どもの数の推計値）で、西高東低の傾向がくっきりと表れた。
出生率が最も高かったのは鹿児島県徳之島町の2.25、最も低かったのは京都市東山区の0.76と、およそ3倍の開きがあった。調査は5年ごとに実施しており、今回が8回目。22年12月末時点の1896市区町村のうち、災害などの影響が大きかった自治体を除く1887市区町村を対象に集計した。
徳之島町に続いて出生率が高かったのは、鹿児島天城町2.24、沖縄県宜野座村2.20など。上位50位までのうち44を沖縄・九州地方の自治体が占め、中でも沖縄県（20市町村）、鹿児島県（12市町村）の占有率が高かった。
合計特殊出生率 上位10市町村
|1
|鹿児島県徳之島町
|2.25
|2
|鹿児島県天城町
|2.24
|3
|沖縄県宜野座村
|2.20
|4
|鹿児島県長島町
|2.11
|5
|沖縄県金武町
|2.11
|6
|沖縄県南風原町
|2.10
|7
|沖縄県久米島町
|2.07
|8
|沖縄県宮古島町
|2.06
|9
|沖縄県八重瀬町
|2.05
|10
|沖縄県糸満市
|2.02
一方、下位は50位まででみると、首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）と関西2府2県（京都、奈良、大阪、兵庫）で40市町村を占める。沖縄・九州地方の自治体で下位50位に入ったのは、福岡市中央区、福岡市博多区の2つだけだった。
合計特殊出生率 下位10市町村
|1
|京都市東山区
|0.76
|2
|大阪市浪速区
|0.80
|3
|京都市上京区
|0.80
|4
|京都市下京区
|0.82
|5
|埼玉県毛呂山町
|0.83
|6
|福岡市中央区
|0.85
|7
|東京都豊島区
|0.89
|8
|東京都中野区
|0.91
|9
|札幌市中央区
|0.91
|10
|神奈川県箱根町
|0.92
出生率の5年間の全国平均は1.33で、前回（2020年）の1.43から0.1ポイント減少した。
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