市区町村別の合計特殊出生率の上位50のうち44は沖縄・九州地方の自治体。下位50には関東・関西の自治体が名を連ねる。進学・就職先が多く、若者を引き寄せる大都市圏だが、子を生み育てるには過酷な環境？

厚生労働省が公表した2018～22年の全国市区町村別の合計特殊出生率（1人の女性が生涯に生む子どもの数の推計値）で、西高東低の傾向がくっきりと表れた。

出生率が最も高かったのは鹿児島県徳之島町の2.25、最も低かったのは京都市東山区の0.76と、およそ3倍の開きがあった。調査は5年ごとに実施しており、今回が8回目。22年12月末時点の1896市区町村のうち、災害などの影響が大きかった自治体を除く1887市区町村を対象に集計した。

徳之島町に続いて出生率が高かったのは、鹿児島天城町2.24、沖縄県宜野座村2.20など。上位50位までのうち44を沖縄・九州地方の自治体が占め、中でも沖縄県（20市町村）、鹿児島県（12市町村）の占有率が高かった。

合計特殊出生率 上位10市町村

1 鹿児島県徳之島町 2.25 2 鹿児島県天城町 2.24 3 沖縄県宜野座村 2.20 4 鹿児島県長島町 2.11 5 沖縄県金武町 2.11 6 沖縄県南風原町 2.10 7 沖縄県久米島町 2.07 8 沖縄県宮古島町 2.06 9 沖縄県八重瀬町 2.05 10 沖縄県糸満市 2.02

一方、下位は50位まででみると、首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）と関西2府2県（京都、奈良、大阪、兵庫）で40市町村を占める。沖縄・九州地方の自治体で下位50位に入ったのは、福岡市中央区、福岡市博多区の2つだけだった。

合計特殊出生率 下位10市町村

1 京都市東山区 0.76 2 大阪市浪速区 0.80 3 京都市上京区 0.80 4 京都市下京区 0.82 5 埼玉県毛呂山町 0.83 6 福岡市中央区 0.85 7 東京都豊島区 0.89 8 東京都中野区 0.91 9 札幌市中央区 0.91 10 神奈川県箱根町 0.92

出生率の5年間の全国平均は1.33で、前回（2020年）の1.43から0.1ポイント減少した。

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