支持率が低迷する岸田文雄首相が在職日数の記録を伸ばしている。厳しい政権運営を強いられており、お祝いムードはない。

岸田文雄首相の在職日数の記録が、戦後の首相として橋本龍太郎元首相を超えて単独8位となった。4月22日に橋本氏の在職記録932日に並んでいた。岸田首相は2021年10月4日に就任し、4月30日現在の在職日数は940日。

戦後の首相の在職日数

1位 安倍晋三 3188日

2位 佐藤栄作 2798日

3位 吉田茂 2616日

4位 小泉純一郎 1980日

5位 中曽根康弘 1806日

6位 池田勇人 1575日

7位 岸信介 1241日

8位 岸田文雄 940日

9位 橋本龍太郎 932日

10位 田中角栄 886日

※敬称略、在職日数は2024年4月30日現在、写真はいずれも時事

出所：首相官邸

在職日数が1000日を超えたのは、これまで7人。最長は通算3188日の安倍晋三氏で、佐藤栄作氏、吉田茂氏、小泉純一郎氏らが続く。戦後の35人の首相の中では、岸田首相は比較的長く政権を担っていることになる。

7位の岸信介氏は在職1241日で、岸田首相がこの記録を超えるためには、今秋に予定される自民党総裁選で再選を果たすことが必要となる。ただ、自民党の派閥による裏金事件で内閣支持率は低迷しており、先行きには不透明感が漂う。

林芳正官房長官は4月22日の記者会見で、岸田首相の在職日数に関して、「能登半島地震への対応、政治の信頼回復、物価高に負けない賃上げなど、先送りできない課題に取り組む毎日の積み重ねの結果と受け止めている。引き続き政府一丸となって内外の諸課題に全力で取り組み、一つ一つ結果を出していく」と述べた。

バナー写真：衆院予算委員会で挙手する岸田文雄首相＝2024年4月22日、国会内（時事）