男子は小・中学生ともに「エンジニア・プログラマー」「ゲームクリエイター」がトップ10にランクイン。中学生女子も「エンジニア・プログラマー」「Webデザイナー」が10位以内に入った。デジタルネイティブ世代にとっては、デジタルテクノロジーで生きていくことが現実的な選択肢になっている。
人材サービスのアデコが、全国の小・中学生の男女1800人（各学年、男女各100人ずつ）に将来、就きたい職業を調査した。
小学生女子は「パティシエ（菓子職人）」が20.2%と圧倒的なトップ。中学生女子でも「パティシエ」は8.0%と人気が高い。
一方、2014年の調査開始以来、初めて「エンジニア・プログラマー」が中学生男子の1位となった。小中学生男子総合でも、「サッカー選手」に次いで「エンジニア・プログラマー」が将来就きたい職業の2位となった。
「会社員」「公務員」は小学生からの支持はイマイチだが、中学生は男子では2位と3位、女子も5位、7位となっており、学年が上がるにつれて現実的になり、安定志向が強まるようだ。
小学生女子（%）
|パティシエ
|20.2
|先生（大学、高校、中学、小学、幼稚園など）
|7.5
|医者
|6.0
|看護師
|6.0
|美容師
|4.5
|YouTuberなどの動画投稿者
|2.3
|服飾デザイナー
|2.2
|歌手
|2.2
|アニメーター
|1.8
|警察官・刑事
|1.7
|会社員
|1.7
出所 : アデコ
中学生女子（%）
|先生
|10.0
|看護師
|8.3
|パティシエ
|8.0
|医者
|5.3
|会社員
|5.0
|アニメーター
|4.0
|公務員
|2.3
|エンジニア・プログラマー
|2.0
|美容師
|2.0
|弁護士
|1.7
|Webデザイナー
|1.7
|YouTuberなどの動画投稿者
|1.7
出所 : アデコ
小学生男子（%）
|サッカー選手
|10.7
|野球選手
|8.5
|YouTuberなど動画投稿者
|8.2
|警察官・刑事
|6.8
|会社員
|5.5
|エンジニア・プログラマー
|3.8
|運転手（バス・タクシー・電車など）
|3.7
|ゲームクリエイター
|3.7
|救急・消防士
|3.5
|医師
|2.8
出所 : アデコ
中学生男子（%）
|エンジニア・プログラマー
|10.0
|会社員
|6.7
|公務員
|6.3
|野球選手
|5.3
|医者
|5.3
|先生
|5.0
|ゲームクリエイター
|4.7
|YouTuberなど動画投稿者
|4.7
|サッカー選手
|4.3
|運転手（バス・タクシー・電車など）
|3.0
出所 : アデコ
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