男子は小・中学生ともに「エンジニア・プログラマー」「ゲームクリエイター」がトップ10にランクイン。中学生女子も「エンジニア・プログラマー」「Webデザイナー」が10位以内に入った。デジタルネイティブ世代にとっては、デジタルテクノロジーで生きていくことが現実的な選択肢になっている。

人材サービスのアデコが、全国の小・中学生の男女1800人（各学年、男女各100人ずつ）に将来、就きたい職業を調査した。

小学生女子は「パティシエ（菓子職人）」が20.2%と圧倒的なトップ。中学生女子でも「パティシエ」は8.0%と人気が高い。

一方、2014年の調査開始以来、初めて「エンジニア・プログラマー」が中学生男子の1位となった。小中学生男子総合でも、「サッカー選手」に次いで「エンジニア・プログラマー」が将来就きたい職業の2位となった。

「会社員」「公務員」は小学生からの支持はイマイチだが、中学生は男子では2位と3位、女子も5位、7位となっており、学年が上がるにつれて現実的になり、安定志向が強まるようだ。

小学生女子（%）

パティシエ 20.2 先生（大学、高校、中学、小学、幼稚園など） 7.5 医者 6.0 看護師 6.0 美容師 4.5 YouTuberなどの動画投稿者 2.3 服飾デザイナー 2.2 歌手 2.2 アニメーター 1.8 警察官・刑事 1.7 会社員 1.7

出所 : アデコ

中学生女子（%）

先生 10.0 看護師 8.3 パティシエ 8.0 医者 5.3 会社員 5.0 アニメーター 4.0 公務員 2.3 エンジニア・プログラマー 2.0 美容師 2.0 弁護士 1.7 Webデザイナー 1.7 YouTuberなどの動画投稿者 1.7

出所 : アデコ

小学生男子（%）

サッカー選手 10.7 野球選手 8.5 YouTuberなど動画投稿者 8.2 警察官・刑事 6.8 会社員 5.5 エンジニア・プログラマー 3.8 運転手（バス・タクシー・電車など） 3.7 ゲームクリエイター 3.7 救急・消防士 3.5 医師 2.8

出所 : アデコ

中学生男子（%）

エンジニア・プログラマー 10.0 会社員 6.7 公務員 6.3 野球選手 5.3 医者 5.3 先生 5.0 ゲームクリエイター 4.7 YouTuberなど動画投稿者 4.7 サッカー選手 4.3 運転手（バス・タクシー・電車など） 3.0

出所 : アデコ

バナー写真 : PIXTA