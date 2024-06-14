天皇、皇后両陛下が英国を公式訪問される。皇室と英王室は歴史的にゆかりが深く、いっそう親密な交流が育まれると期待されている。

天皇、皇后両陛下は6月22～29日の日程で、英国を国賓として訪問される。両陛下の訪英は、エリザベス女王の国葬に参列した2022年9月以来、2回目となる。両陛下は20年に訪英予定だったが、コロナ禍で延期になっていた。今年に入ってチャールズ国王から改めて招待があり、日英政府間で調整していた。

皇室と英王室の間には明治維新以後、約150年にわたる交流があり、昭和天皇、上皇さま、天皇陛下が引き継いできた。昭和天皇は1921年に皇太子として初めて訪英し、エリザベス女王の祖父であるジョージ5世から歓待を受けた。上皇さまは皇太子時代の53年、昭和天皇の名代としてエリザベス女王の戴冠式に出席したほか、上皇后さまとともに81年に行われたチャールズ国王（当時皇太子）の結婚式に参列した。天皇陛下は83～85年、皇后さまは88～90年にオックスフォード大学に留学した経験がある。

歴代天皇の英国訪問（戦後）

昭和天皇、香淳皇后

1971年10月 ご夫妻で国賓訪問

上皇ご夫妻

1953年4～6月 皇太子時代、上皇さまがエリザベス女王の戴冠式に参列

1976年6月 皇太子時代、ご夫妻で国際親善のため訪問

1981年7～8月 皇太子時代、ご夫妻でチャールズ国王（当時皇太子）の結婚式に参列

1998年5月 天皇時代、ご夫妻で国賓訪問

2007年5月 天皇時代、博物学者リンネの生誕300年行事出席のためご夫妻で訪問

2012年5月 天皇時代、ご夫妻でエリザベス女王即位60周年記念の昼食会出席

天皇、皇后両陛下

1983年6月～85年10月 浩宮殿下時代、天皇陛下がオックスフォード大学に留学

1986年7月 浩宮殿下時代、天皇陛下がアンドルー王子の結婚式に参列

1991年9月 皇太子時代、天皇陛下がジャパンフェスティバル1991開会式に出席

2001年5月 皇太子時代、天皇陛下がJAPAN2001開幕行事に出席

2022年9月 両陛下がエリザベス女王の葬儀に参列

2024年6月 両陛下が国賓訪問へ

出所：宮内庁

バナー写真：第74回全国植樹祭に出席し、会場で手を振られる天皇、皇后両陛下＝2024年5月26日、岡山市北区（時事）