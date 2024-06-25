中国経済の減速などを受け、日本産酒類の2023年輸出額は前年比で微減に。しかし、3年連続で1000億円の大台を突破した。

財務省の貿易統計などによると、2023年の国産酒類の輸出金額は前年比3.4％減の1344億円余りとなった。前年まで11年連続で過去最高を更新していたが、ここにきて伸びが一服した格好。それでも、この5年で輸出額は倍増している。

品目別でみると、主力のウイスキー、清酒がともに10％以上輸出額が減少。一方、ビールは韓国向けの輸出が大きく伸び、前年比66.6％増の179億円と好調だった。総輸出額における品目別の割合はウイスキー37％、清酒30％、ビール13％、リキュール9％、ジン・ウォッカ3％など。

輸出金額が多い国・地域のトップは中国。次いで米国、韓国、台湾、香港、シンガポール、オランダの順。米国と中国、香港への輸出額は、いずれも前年比で10～20％も減少した。

直近の2024年1～3月の動向をみると、輸出額は前年同期比12.1％減（308億円）と、引き続き弱含みで推移。特に中国への輸出額は同47.9％減（43億円）と大きく落ち込んでいる。

バナー写真：サントリー山崎蒸留所の蒸留室＝2023年2月、大阪府島本町（時事）