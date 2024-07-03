明治維新後の経済の勃興期ともいえる時代、渋沢栄一が設立に関わった企業は、合併・被合併など変遷を繰り返しながら、今でも確かな存在感を示している。
「公益の追求」を信条とした渋沢栄一が設立や運営、あるいは出資者として関わった企業は約500社にのぼる。帝国データバンクの調査では、渋沢が設立・運営に携わった企業を母体として現存している企業は167社（うち上場企業は98社）だった。
2023年時点の売上高（単体）は、総合エネルギー企業のENEOSが10兆5781億円で最も高く、金融・保険関連やインフラ関連の業種が上位を占めた。日本で最初の銀行として1873年に開業した第一国立銀行を源流とするみずほ銀行を含め、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行と3メガバンクがトップ10に名を連ねる。
渋沢栄一関連企業には上場企業を含めた大企業が多く、売上高 1000 億円以上の企業が85社と半数を超えている。
業歴別では、創業・設立から100年を超える「老舗企業」が167社のうち110社に上る。渋沢が活躍した時代に興された企業が今もそのまま続いているケースが多く、平均業歴は 111.4 年。
最も業歴が長いのは三越伊勢丹（1673年創業）。三井高利が呉服屋として創業した「越後屋」が祖業だが、その後1904年に百貨店へ姿を変えた三越呉服店に渋沢が大きく関わっている。また、渋沢が長く相談役を務めた清水建設は、2代目当主の清水喜助の時代に渋沢邸を建設したことでも知られる。
渋沢栄一関連企業 業歴トップ10
|設立年
|企業名
|ルーツのある企業
|1673
|三越伊勢丹
|三越呉服店
|1804
|清水建設
|清水屋（清水組）
|1845
|日本紙パルプ商事
|中井商店
|1853
|IHI
|東京石川島造船所
|1872
|毎日新聞
|日報社
|1873
|みずほ銀行
|第一国立銀行
|大成建設
|日本土木会社
|第四北越銀行
|第六十九国立銀行
|王子ホールディングス
|王子製紙
|片倉工業
|官営富岡製紙場
出所 : 帝国データバンク
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