明治維新後の経済の勃興期ともいえる時代、渋沢栄一が設立に関わった企業は、合併・被合併など変遷を繰り返しながら、今でも確かな存在感を示している。

「公益の追求」を信条とした渋沢栄一が設立や運営、あるいは出資者として関わった企業は約500社にのぼる。帝国データバンクの調査では、渋沢が設立・運営に携わった企業を母体として現存している企業は167社（うち上場企業は98社）だった。

2023年時点の売上高（単体）は、総合エネルギー企業のENEOSが10兆5781億円で最も高く、金融・保険関連やインフラ関連の業種が上位を占めた。日本で最初の銀行として1873年に開業した第一国立銀行を源流とするみずほ銀行を含め、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行と3メガバンクがトップ10に名を連ねる。

渋沢栄一関連企業には上場企業を含めた大企業が多く、売上高 1000 億円以上の企業が85社と半数を超えている。

業歴別では、創業・設立から100年を超える「老舗企業」が167社のうち110社に上る。渋沢が活躍した時代に興された企業が今もそのまま続いているケースが多く、平均業歴は 111.4 年。

最も業歴が長いのは三越伊勢丹（1673年創業）。三井高利が呉服屋として創業した「越後屋」が祖業だが、その後1904年に百貨店へ姿を変えた三越呉服店に渋沢が大きく関わっている。また、渋沢が長く相談役を務めた清水建設は、2代目当主の清水喜助の時代に渋沢邸を建設したことでも知られる。

渋沢栄一関連企業 業歴トップ10

設立年 企業名 ルーツのある企業 1673 三越伊勢丹 三越呉服店 1804 清水建設 清水屋（清水組） 1845 日本紙パルプ商事 中井商店 1853 IHI 東京石川島造船所 1872 毎日新聞 日報社 1873 みずほ銀行 第一国立銀行 大成建設 日本土木会社 第四北越銀行 第六十九国立銀行 王子ホールディングス 王子製紙 片倉工業 官営富岡製紙場

出所 : 帝国データバンク

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