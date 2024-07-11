「貯蓄から投資へ」の流れをつくるべく、非課税枠の拡充などした新NISAが今年1月にスタートした。6000人調査で利用者像が明らかになった。

「家計の安定的な資産形成を進めよう」との掛け声のもとに2024年1月から始まった新NISA（少額投資非課税制度）。口座を開設している6028人を対象に、oricon ME（東京・港区）が利用実態を調査した。

「新NISAで初めて口座開設した」利用者は〈証券会社〉は44.0%、〈銀行〉49.2％で、新制度の導入を契機にNISAデビューした人が半数近かった。

新NISAにはバランス型の長期分散投資を主体とする「つみたて投資枠」と、上場株式など投資成果を期待する「成長投資枠」がある。

〈証券会社〉〈銀行〉ともに2つの投資枠を併用して運用する人が過半数だったが、〈証券会社〉は「成長投資枠」、〈銀行〉は「つみたて投資枠」を選好する傾向がみてとれる。〈証券会社〉利用の60代以上は「成長投資枠のみ」が4割強だった。

口座開設にあたって重視した点は、〈証券会社〉は「手数料の納得感」「注文のしやすさ」など取引の使い勝手を重視する傾向。一方、〈銀行〉利用者は「分かりやすさ」や「問い合わせへの対応力」など、未知の領域での道案内役を期待しているようだ。

つみたて投資枠の（毎月の）取引⾦額は、〈証券会社〉〈銀⾏〉ともに「1万円以上3万円未満」が最も多く、〈証券会社〉は「10万円以上」、〈銀⾏〉は「3万円以上5万円未満」がそれぞれ続いた。

成⻑投資枠の取引頻度は、〈証券会社〉は「1カ月に1回程度」の割合が32.1％で最も多く、「それ以下=2～3カ月に1回程度以下」が24.8％。⼀方、〈銀⾏〉では「それ以下」が39.1%と、4割近くの人が口座を開設してもほったらかしのようだ。

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