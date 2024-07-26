2023年に生まれた人が90歳まで生きる確率は、女性50.1％、男性26.5％。「60歳でリタイアできたなんて、平成はぜいたくな時代だった」と振り返るのだろうか。

厚生労働省が公表した、2023年日本人の平均寿命は女性87.14歳、男性81.09歳だった。22年と比べて女性は0.05歳、男性は0.04歳長くなり、3年ぶりに前年を上回った。

平均寿命は、その年に生まれた0歳の子供があと何年生きられるかを示した指標。戦後間もない1947年の女性53.96歳、男性50.06歳からほぼ右肩上がりで延び続けてきたが、新型コロナウイルスによる死亡増が影響し、21年と22年は2年連続で縮まっていた。

21年生まれの日本人で90歳まで生きる人の割合は、女性51.0％、男性26.0％。95歳までは女性25.5％、男性9.2％となった。

23年生まれの人が将来がんで死亡する確率は、女性19.09%、男性25.93%。いまや、がんは不治の病ではなくなったとはいえ、男女ともに死因のトップ。人類ががんを克服して、がんで死亡する人をゼロにできれば、女性は2.69年、男性は3.16年寿命が延びると推計している。

主な国・地域別の平均寿命

女性 男性 1 日本 87.14 スイス 82.3 2 スイス 85.9 スウェーデン 81.58 3 フランス 85.75 ノルウェー 81.39 4 スペイン 85.74 オーストラリア 81.22 5 韓国 85.6 日本 81.09

厚生労働省まとめ オーストラリアは2020-22年、スペイン、韓国は22年のデータ

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