「大きな仕事に一区切りついた」「ストレスに耐えて頑張った」―そんな時、自分へのごほうびとして、おいしいものを食べに行ったり、いつもよりワンランク上のものを買ったりしたくなりますよね？ みんなはどんな “大人買い” をしているのかな？

セゾン自動車火災保険（東京都豊島区）が、全国の20歳以上の1091人を対象に実施した調査で、70％の人がいわゆる「大人買い」をしたことがあると回答した。

「大人買い」をしたことがある実際の品としては、「洋服」が32.3%でトップ。僅差で「漫画」32.2%が続いた。「食玩=おまけ付きの菓子」「カプセルトイ」など単品ではさほど高価ではないものでも、大人ならではの大量買いでぜいたく気分を楽しむ人も少なくない。

「大人買い」にかけた最高金額は「5万円未満」が38.1%と最も多かったが、「5万～10万円」20.4%「10万～20万円」13.0％、「20万～50万円」9.8%、「50万円～」13.4%と高額帯にも回答がまんべんなく分散。特に、「時計」「アクセサリー」「高級エステ」は大金を投じている人が多かったという。

「本当は大人買いしたいけれど、金銭的な事情で実現が難しいもの」としては、「車」35.8%が最も多く、「家・別荘」29.3%、「世界一周旅行」24.9%が続いた。

ちなみに、買えるものなら買いたい憧れの車は、外車はメルセデスベンツ、ポルシェ、フェラーリなどが上位。国産車では、レクサスが圧倒的な人気だった。

バナー写真 : PIXTA