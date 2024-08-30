見ている人もなぜだかみんなタレ目になってしまう人気者パンダ。いずれも中国から期限付きで借り受けているもので、いつかは返還しなければならない。上野動物園のシンシンとリーリーは生まれ故郷で病気の治療を受けられるよう、協定期限を前倒して9月29日に返還することが決まった。寂しくなるね。

リーリーとシンシンが中国へ

東京都は上野動物園（台東区）のジャイアントパンダ シンシン（♀）とリーリー（♂）を9月29日に中国に返還する。最終観覧日は同28日。

2頭は2005年に中国で生まれ、11年に日本に貸与された。中国野生動物保護協会との協定で2026年2月20日まで飼育することになっていたが、2頭とも高齢となり病気の症状があることから、生まれ故郷で治療を受けるのが望ましいとの判断になった。

2頭の間には17年にシャンシャン（♀）、21年に双子のレイレイ（♀）とシャオシャオ（♂）と3頭の子どもがいる。シャンシャンは協定に基づいて23年に中国に返還された。シンシンとリーリーが9月に中国に帰ると、残るはレイレイとシャオシャオだけになる。2頭の返還期限は26年2月20日で、あと1年半しかない。

パンダ界のビッグダディも23年に中国に返還

パンダ飼育の成功事例として世界的にも注目されているのは、和歌山県白浜町のテーマパーク「アドベンチャーワールド（AW）」だ。1992年生まれで、2歳の時に日本にやってきた永明（えいめい♂）は2001年以降、ほぼ2年に1回のペースで繁殖に成功し、20年までに16頭のパパとなった。このうち13頭は中国に返還。永明も23年に中国に帰った。

現在は永明のパートナーだった良浜（らうひん♀）と、2頭の間に生まれた結浜（ゆいひん♀）、彩浜（さいひん♀）、楓浜（ふうひん♀）のメス4頭で暮らす。

阪神大震災からの復興支援として2000年7月に中国から貸与され、神戸市立王子動物園（灘区）で飼育していたタンタン（♀）は、24年3月に28歳で死んだ。タンタンは2回出産したものの、死産や生後間もなく死亡し、子宝には恵まれなかった。

バナー写真：中国への返還が決まったシンシン（左）と、23年に返還された娘のシャンシャン（2018年撮影、ロイター）