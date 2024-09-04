四季のある日本の中でも、とりわけ心が浮き立つのは春の桜と秋の紅葉ではないだろうか。北日本から南下してくる紅葉・黄葉の見ごろ予想をご紹介。

秋から冬へと季節が移りかわる頃、木々は葉を落とす前に鮮やかに色づき、私たちの目を楽しませてくれる。温かい地方から北上する桜前線とは反対に、紅葉前線は北日本から徐々に南下、標高の高い山間部から平野の都市部へと降りてくる。

日本気象株式会社（本社大阪）の紅葉予想（9月3日発表）によると、2024年秋は全国的にやや高めの気温が予想されるため、紅葉・黄葉の見ごろ時期は平年並みか平年よりやや遅くなる見込み。

黄金色に輝くイチョウは街路樹や公園に植樹されたものが多く、“都会の秋” を象徴する光景。公園や並木道が黄色いじゅうたんで埋め尽くされるのは東北以南では11月中・下旬頃。

出所 : 日本気象株式会社

2024年の主な都市の黄葉見頃予想日

都市 紅葉予想日 平年差（日） 札幌 11月6日 平年並み（2） 青森 11月7日 平年並み（5） 仙台 11月29日 平年並み（6） 東京 11月26日 平年並み（3） 金沢 11月12日 平年並み（2） 長野 11月15日 平年並み（5） 名古屋 11月19日 平年並み（1） 京都 11月28日 平年並み（4） 大阪 11月25日 平年並み（3） 和歌山 11月27日 平年並み（4） 広島 11月21日 平年並み（6） 高知 11月16日 平年並み（1） 福岡 11月28日 遅い（8） 鹿児島 11月28日 平年並み（3）

標高の高い山間部は既に落葉しているところもあるが、平野部で木々が赤く色づくのは北海道や北東北でも11月に入ってから。東北以南では12月以降となる。

出所 : 日本気象株式会社

2024年の主な都市の紅葉見頃予想日

都市 紅葉予想日 平年差（日） 札幌 11月8日 遅い（11） 青森 11月15日 平年並み（2） 仙台 11月27日 平年並み（6） 東京 12月1日 平年並み（3） 金沢 11月30日 平年並み（6） 長野 11月23日 遅い（11） 名古屋 12月3日 平年並み（5） 京都 12月12日 遅い（7） 大阪 12月4日 平年並み（3） 和歌山 12月13日 遅い（7） 広島 11月29日 遅い（7） 高知 12月10日 遅い（8） 福岡 12月10日 遅い（9） 鹿児島 12月14日 平年並（-1）

日本気象の紅葉ナビでは、全国700の紅葉スポットや山の紅葉の状況を知ることができる

紅葉狩りに秋の小旅行の計画もいいけれど、実は、大都会東京にも絶景紅葉を楽しめるスポットがたくさんある。無料やワンコイン（500円以下）の庭園・公園を紹介する。

浜離宮恩賜庭園（中央区）

JR・東京メトロ銀座線・都営浅草線新橋駅徒歩12分 / 入園料300円

小石川後楽園（文京区）

JR総武線「水道橋」徒歩5分、東京メトロ丸ノ内・南北線「後楽園」徒歩6分 / 入園料300円

小石川植物園=東京大学大学院付属植物園（文京区）

都営三田線「白山」徒歩10分、東京メトロ「茗荷谷」「後楽園」徒歩15分 / 入園料500円（月曜休園）

六義園（文京区）

JR山手線・東京メトロ南北線「駒込」徒歩7分 / 入園料300円

神宮外苑イチョウ並木（港区）

東京メトロ銀座線・半蔵門線、都営大江戸線「青山一丁目」徒歩5分 / 無料

神宮外苑 銀杏並木（PIXTA）

芝公園もみじ谷（港区）

都営大江戸線「赤羽橋」徒歩4分 / 入園無料 / 芝公園の一角に設けられた人工の渓谷。紅葉越しに東京タワーを撮影する構図が人気

東京大学本郷キャンパス（文京区）

東京メトロ南北線「東大前」徒歩1分、都営大江戸線「本郷三丁目」徒歩6分

目白庭園（豊島区）

JR山手線「目白」徒歩5分 / 入園無料

清澄庭園（江東区）

都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」徒歩3分 / 入園料150円

皇居乾通り（千代田区）

上皇さま（当時は天皇陛下）が80歳を迎えたことを記念して2014年から春と秋に皇居内を坂下門から乾門に抜ける「乾通り」が一般開放されている。具体的な日程は宮内庁ウェブサイトで発表される。

東京メトロ日比谷線「日比谷」、東京メトロ千代田線「二重橋前」徒歩5分

バナー写真 : 東京都文京区の六義園の紅葉（PIXTA）