俳優の真田広之さん主演のドラマ「SHOGUN 将軍」が、米エミー賞の14冠に輝いた。

米テレビ界で最高の栄誉とされる第76回エミー賞が2024年9月8日（現地時間）、発表され、真田広之さんが主演、プロデューサーを務めた配信ドラマ「SHOGUN 将軍」が14冠に輝いた。AP通信によると、テレビ番組の単一シーズンとしては過去最多の受賞。

今回発表されたのは技術系、美術系の部門が中心。作品賞や主演男優賞などの主要部門は15日の授賞式で発表される。

「将軍」が受賞したエミー賞

プロダクションデザイン賞

ゲスト男優賞（ネスタ―・カーボネルさん）

キャスティング賞

音響賞

撮影賞

サウンドミキシング賞

視覚効果賞

編集賞

スタントパフォーマンス賞

ヘアスタイリング賞

メインタイトルデザイン賞

メイクアップ賞

時代衣装賞

特殊メイクアップ賞

出所：emmys.com

「将軍」は8日発表分を含め、22部門で最多の25のノミネートを受けている。15日発表分では、主演男優賞に真田さん、主演女優賞にアンナ・サワイさん、助演男優賞には浅野忠信さんと平岳大さんが候補に挙がっている。

同作品は米作家、ジェームズ・クラベル氏の小説を原作としており、戦国時代が舞台。真田さんは徳川家康がモデルの武将を演じている。

バナー写真：ドラマ「SHOGUN 将軍」のイベントで記念撮影に応じる真田広之さん（左から2人目）らキャスト、クルー＝2024年6月11日（SthanleeMirador/Sipa USA viaReuters Connect）