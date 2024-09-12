おいしい新米のシーズンがやってきた！ぴかぴかに炊きあがったゴハンを見るだけでなんだかシアワセ。

LINEヤフーが8月上旬にLINEユーザーを対象に実施したスマートフォンWeb調査で、週のうち何日コメを食べるか聞いたところ、「ほぼ毎日」が全体で74%に上った。「食の多様化」「コメ離れ」と言われて久しいが、やっぱり日本人にとってコメはなくてはならない存在。

年代別でみると、「ほぼ毎日」が最も多いのは10代の84％。家族が育ち盛りの子どもに食事を用意していることや、学校では給食があることも影響していそうだ。20代～60代はほぼ同じ傾向だが、意外なことに【週に3日以下】計は60代が最も多い14%だった。

自宅でコメを食べる方法は、「炊飯器で炊く」が9割弱で圧倒多数。一人暮らしに適したサイズや、ご飯以外の調理に活用できるものなどバリエーションが豊富で、ほとんど家庭が保有していると考えられる。一方、「土鍋で炊く」は5％と少数派。

2位以下は、「弁当・おにぎりを買う」「レトルトパックご飯」「冷凍食品」が続く。

「炊飯器で炊く」やや女性のほうが割合が高く、「弁当・おにぎりを買う」「レトルトパックご飯」は、やや男性のほうが高かった。

調査は8月上旬に実施。有効回収サンプルは5255だった。

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