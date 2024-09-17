猛暑が常態化している近年、暑さに強いコメづくりが進んでいる。

農林水産省によると、暑さに強いコメ「高温耐性品種」は、2023年に39府県で46品種が作付けされた。作付面積は18万2869ヘクタールと、10年前に比べて約2.8倍となり、主要食米に占める割合は14.7％で、いずれも過去最高を記録した。

イネは亜熱帯が原産だが、日本のコメ栽培の歴史は冷害と闘いで、寒さに強い品種の開発、育成が長年にわたって続けられてきた。日照不足で冷夏だった1993年は、東北、関東を中心に冷害が相次ぎ、タイや米国などからコメを緊急輸入するなど「平成の米騒動」と騒がれた。

2023年産の主な高温耐性品種と作付け地

品種名 面積 主な産地 きぬむすめ 22549ha 鳥取、島根、岡山 こしいぶき 18300ha 新潟 つや姫 17823ha 宮城、山形、島根 ふさこがね 11612ha 千葉 とちぎの星 8500ha 栃木 あきさかり 8361ha 福井、広島、徳島 にこまる 7913ha 静岡、岡山、長崎 彩のきずな 6900ha 埼玉 元気つくし 6310ha 福岡 さがびより 6220ha 佐賀

出所：農林水産省

一方、最近のコメ不足は、2023年の猛暑によってコメの品質が下がり、流通量が減ったことが原因だ。農水省の担当者は、「今後も地球温暖化に伴って高温傾向が続くと見込まれる。高温耐性品種の育成、作付けの拡大が必要だ」と話している。

近年は各産地が独自の品種を開発、ブランド米づくりに取り組んでいる。ただ、新しい品種の開発は長期間にわたるため、農水省の担当者は「すみやかに猛暑に対応するため、他産地のコメの作付けが増えるのではないか」とみている。

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