文化庁が実施した2023年度の「国語に関する世論調査」によると、1カ月に1冊も本を読まない人が6割を超え、読書離れが急速に進んでいることが明らかになった。

同調査は2008年度から5年ごとに実施。23年度は1月から3月にかけて全国の16歳以上の6000人を対象に郵送で行い、3559人（59.3％）から回答を得た。

電子書籍を含む本を1カ月で何冊読むか尋ねたところ、「読まない」が最も多く、62.6％。「1、2冊」が27.6％、「3、4冊」が6.0％、「7冊以上」が1.8％、「5、6冊」が1.5％という結果だった。1冊も読まない人は、これまで4割台で推移していたが、今回調査で急増した。

「読まない」と答えた人でも、SNSやインターネット記事など本以外の活字については、その75.3％が「ほぼ毎日読んでいる」と回答した。

読書量が以前に比べて減っているか、増えているかを尋ねたところ、「減っている」が69.1％、「それほど変わっていない」が24.5％で、「増えている」は5.5％にとどまった。読書量が減った理由（2つまで回答）については、「携帯電話、スマートフォンなどで時間が取られる」が43.6％とトップ。次いで「仕事や勉強が忙しくて読む時間がない」（38.9％）、「視力など健康上の理由」（31.2％）、「テレビの方が魅力的である」（19.8％）などの順だった。

雑誌や漫画を含めて電子書籍の利用について尋ねたところ、「よく利用する」が15.0％、「たまに利用する」が25.3％で、両方を合わせた利用者の割合は40.3％だった。「紙の本・雑誌・漫画しか読まない」は38.2％、「紙の本・雑誌・漫画も電子書籍も読まない」は20.6％。

年齢別にみると、40歳以下では半数以上が「よく利用する」「たまに利用する」と回答し、30代が72.4％（計）と最も高かった。電子書籍の利用者（全体の40.3％）に「電子書籍と紙の本とでどちらを多く利用するか」尋ねたところ、「電子書籍の方が多い」が40.5％、「紙の本・雑誌・漫画の方が多い」が29.5％、「同じくらい」が21.4％、「電子書籍しか読まない」が7.9％だった。

バナー写真：PIXTA