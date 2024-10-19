上皇豪さまは10月20日に卒寿（90歳）を迎えられた。これまでの歩みを写真で振り返る。

1957年8月 皇太子さまと正田美智子さんが軽井沢のテニスコートで知り合う

1958年11月 ご婚約。初の民間出身の皇太子妃が誕生することにり、美智子さんの愛称から「ミッチー・ブーム」と呼ばれる社会現象を巻き起こした

1959年4月 ご結婚

1961年2月 浩宮さま（天皇）誕生

1965年11月 礼宮さま（秋篠宮さま）誕生

1969年4月 紀宮さま（黒田清子さん）誕生

1975年7月 沖縄訪問。ひめゆりの塔で火炎瓶事件

1986年11月 伊豆大島の三原山が噴火、全島避難となった島民を見舞われるためご夫妻で都内の体育館を訪問。皇太子さま、美智子さま共に床にひざをついて、島民たちにお見舞いの言葉を掛け、話し込まれた。天皇になっても、床にひざをついてお見舞いするスタイルを貫かれた

1988年5月 皇后さまの母、正田富美子さん死去

1989年1月 昭和天皇逝去で新天皇ご即位。平成の世がスタート

1990年6月 秋篠宮さま、川嶋紀子さんと結婚

1990年11月 即位の礼

1991年10月 初孫の秋篠宮眞子さま（小室真子さん）誕生

1993年6月 皇太子さま、小和田雅子さんと結婚

1993年10月 皇后さまが倒れ、一時言葉が出せなくなる

1993年12月 皇居の新御所へ引っ越し

1994年12月 秋篠宮佳子さま誕生

1997年7月 皇后さま、帯状ヘルペスで緊急入院

1998年3月 長野冬季パラリンピックをご夫妻で観戦。アイススレッジスピードレース会場で観客のウエーブに加わった皇后さまと、笑顔で見守る天皇陛下

1999年6月 皇后さまの父、正田英三郎氏死去

2000年6月 香淳皇后逝去

2001年12月 敬宮愛子さま誕生

2002年 日韓が共催したサッカーワールドカップ。6月の決勝は金大中韓国大統領（右）らとともに、ロイヤルボックスで熱戦を見守られた

2003年11月 即位後の地方訪問が全国一巡

2003年12月 皇太子妃雅子さま、帯状疱疹（ほうしん）を発症。その後、適応障害で長期療養入り

2005年6月 戦後60年、サイパン慰霊訪問

2005年11月 紀宮さま、黒田慶樹さんと結婚

2006年9月 秋篠宮悠仁さま誕生

2007年3月 皇后さま、腸壁出血などで一時静養

2008年12月 天皇、不整脈などで一部公務取りやめ

2009年の正月用のご一家の集合写真で、皇后さまが悠仁さまを抱っこされる場面も（Photo by Kurita KAKU/Gamma-Rapho via Getty Images）

2009年4月 ご結婚50年を前にお2人そろって会見。天皇が「寄り添ってきてくれたことをうれしく思います」と話されると、皇后さまは「心を込めて感謝状をお贈り申し上げます」と述べられた。

結婚50周年を前に会見 （ロイター）

2011年3月 東日本大震災。5月まで7週連続で被災者をお見舞い

2015年4月 戦後70年、パラオ慰霊訪問

2016年8月 天皇が退位の意向を表明

2017年6月 生前退位を認める特例法成立

2017年11月 鹿児島県の離島3島訪問。即位後47都道府県を2巡

2019年2月 天皇陛下在位30年記念式典

2019年4月 退位礼正殿の儀

2019年4月30日 退位（Photo by IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY - HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images）

2019年5月 新天皇ご即位。令和の世がスタート

代替わり後最初のご家族の集合写真。これまで中央に座っていた上皇と上皇后ご夫妻が向かって左側に

2023年12月 上皇さま卒寿

2024年10月 上皇后さま、仙洞御所で転倒し、右大腿骨上部の骨折

2024年10月 上皇后さま卒寿

バナー写真：阪神大震災の被災者を見舞われる皇后さま（1995年1月、兵庫県西宮市の市立中央体育館）（時事）