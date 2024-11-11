10月の衆院選を受けて11月11日に召集された特別国会で、石破茂首相（自民党総裁）が第103代首相に指名され、同日夜に第2次石破内閣が発足した。衆院選で落選した牧原秀樹前法相、小里泰弘前農林水産相の後任に、それぞれ鈴木馨祐氏、江藤拓氏が就任。公明党代表に就任した斉藤鉄夫前国土交通相に代わり、同党の中野洋昌衆院議員が起用された。他の閣僚は再任。

年齢は2024年11月1日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。

第2次内閣で入れ替わったポストに「＊」を付した。

【内閣総理大臣】石破茂 無派閥（旧石破派）

いしば しげる 67歳 / 衆・鳥取 / 当選12回

三井銀行勤務。防衛庁長官、防衛相、農林水産相、党政調会長、党幹事長、地方創生・国家戦略特別区域担当相

父・石破二朗氏は鳥取県知事、自治相など歴任

【総務】村上誠一郎 無派閥

むらかみ せいいちろう 72歳 / 衆・愛媛 / 当選12回

河本敏夫（通商産業相、自民党政調会長等）秘書。行政改革担当相、規制改革・産業再生機構担当相

村上水軍の末えい

＊【法務】（初入閣） 鈴木馨祐 麻生派

すずき けいすけ 47歳 / 衆・比例南関東 / 当選6回

大蔵省（現財務省）勤務。自民党青年局長、財務副大臣、外務副大臣

【外務】岩屋毅 麻生派→無派閥

いわや たけし 67歳 / 衆・大分 / 当選9回

鳩山邦夫衆院議員秘書、大分県議。外務副大臣、防衛相

【財務】【金融】加藤勝信 旧茂木派

かとう かつのぶ 68歳 / 自民 / 衆・岡山 / 当選7回

内閣府特命担当相（一億総活躍担当、拉致問題担当）、厚生労働相、党総務会長、内閣官房長官

農林水産相などを務めた衆院議員・加藤六月氏の娘婿

総裁選に出馬した9候補の1人

【文部科学】阿部俊子 無派閥

あべ としこ 65歳 / 衆・比例中国 / 当選6回

東京医科歯科大学大学院助教授、日本看護協会副会長。農林水産副大臣、外務副大臣、文部科学副大臣

【厚生労働】福岡資麿 旧茂木派

ふくおか たかまろ 51歳 / 参・ 佐賀 / 衆院1回・参院3回

三菱地所勤務。内閣府副大臣、参院議院運営委員長

＊【農林水産】小泉進次郎 無派閥

こいずみ しんじろう 44歳 / 衆・神奈川 / 当選6回

（「コメは買ったことない」発言で事実上更迭された江藤拓氏の後任として、5月21日就任）

衆院議員秘書。自民党農林部会長、厚生労働部会長、環境相、党選対委員長

父は首相として郵政民営化を断行した小泉純一郎氏

【経済産業】 武藤容治 麻生派

むとう ようじ 69歳 / 衆・岐阜 / 当選5回

富士写真フィルム勤務、酒造会社社長。外務副大臣、経済産業副大臣、衆院農林水産委員長

父は農水相、通商産業相などを務めた武藤嘉文氏

＊【国土交通】（初入閣）中野洋昌 公明党

なかの ひろまさ 46歳 / 衆・兵庫 / 当選5回

国土交通省勤務。経済産業政務官、公明党青年局長

小泉内閣の北側一雄氏以降、冬柴鐵三氏（故人）、太田昭宏氏、石井啓一氏、赤羽一嘉氏、斉藤鉄夫氏が国交相を務めており、連立与党公明党の「指定席」化している

【環境】浅尾慶一郎 麻生派

あさお けいいちろう 60歳 / 参・神奈川 / 当選衆3・参3

日本興業銀行勤務。参院議院運営委員長

民主党→民主党除籍→みんなの党結党に参加→みんなの党代表を経て自民党入り。

【防衛】中谷元 無所属

なかたに げん 67歳 / 衆・高知 / 当選11回

陸上自衛隊。防衛庁長官、防衛相、首相補佐官（国際人権問題担当）

【内閣官房長官】【拉致問題】林芳正 旧岸田派

はやし よしまさ 63歳 / 衆・山口 / 当選1回 参院山口で当選5回

三井物産勤務、米上院議員の国際問題アシスタント。防衛相、内閣府特命担当相（経済財政担当）、農林水産相、文部科学相、外務相

父は大蔵相や厚生相を歴任した林義郎氏

総裁選に出馬した9候補の1人

【デジタル】平将明 無派閥（旧石破派）

たいら まさあき 57歳 / 衆・東京 / 当選6回

会社社長、東京青年会議所理事長。内閣府副大臣、党情報調査局長

【復興】伊藤忠彦 旧二階派

いとうただひこ 60歳 / 衆・愛知 / 当選5回

電通勤務、衆院議員武村正義秘書、愛知県議。環境副大臣、内閣府副大臣（原子力防災担当）

【国家公安委員】坂井学 無派閥

さかい まなぶ 59歳 / 衆・神奈川 / 当選5回

松下政経塾、鳩山邦夫衆院議員秘書。財務副大臣、総務副大臣

【地方創生】伊東良孝 二階派

いとう よしたか 75歳 / 衆院・北海道 / 当選5回

釧路市議、北海道議、釧路市長。農林水産副大臣

【経済再生】赤沢亮生 無派閥（旧・石破派）

あかざわ りょうせい 63歳 / 衆・鳥取 / 当選6回

運輸省（国土交通省）勤務。内閣府副大臣、財務副大臣。

【経済安全保障】城内実 旧森山派

きうち みのる 59歳 / 衆・静岡 / 当選6回

外務省勤務。環境副大臣

【こども政策】三原じゅん子 無所属

みはら じゅんこ 60歳 / 参・神奈川 / 当選3回

女優。党女性局長、厚生労働副大臣

2024年11月11日公開、農林水産相の交代に伴い25年5月21日更新。小泉進次郎氏の年齢のみ、25年5月21日時点のもの。

バナー写真：任命式と認証式を終え、記念写真に納まる石破茂首相（前列中央）と閣僚ら＝11日夜、宮殿・北車寄（共同）