御屠蘇気分が一転、元日夕刻の能登半島が大地震に見舞われてから1年。2025年は阪神・淡路大震災からは30年目でもある。プラザ合意から40年、スーパーマリオブラザーズ発売から40年。終戦からは80年。平穏な1年でありますようにと祈りつつ、2025年の主な予定をまとめた。
<1月>
1日
- 能登半島地震から1年
17日
- 阪神・淡路大震災から30年
24日（調整中）
- 通常国会召集
<2月>
4日
- ヤルタ会談80年（ソ連の対日参戦決定）
<3月>
11日
- 東日本大震災、東京電力福島第1原子力発電所事故から14年
18-19日
- 大谷翔平、山本由伸両選手が所属するドジャースと鈴木誠也、今永昇太両選手が所属するカブスが東京ドームで開幕シリーズ
20日
- 地下鉄サリン事件から30年
22日
- NHKラジオ放送開始100年
31日
- NTT東日本・西日本の天気予報テレホンサービス終了
日付不明
- JR東日本運賃値上げ（平均7.1%）
普通旅客の初乗りは3キロまでの区間で150円→160円
<4月>
1日
- ドワンゴが運営するオンライン大学ZEN大学開校
- JR北海道運賃値上げ（平均7.6%）
- JR九州運賃値上げ（平均15%）
13日
- 大阪・関西万博開幕
<5月>
8日
- 新型コロナの5類移行から2年
<6月>
22日
- 日韓基本条約調印・国交正常化から60年
<7月>
8日
- 安倍晋三首相銃撃事件から3年
22日
- 東京都議の任期満了
28日
- 参院議員（25年改選）任期満了
<8月>
6日
- 広島に原爆投下から80年
9日
- 長崎に原爆投下から80年
15日
- 終戦から80年
<9月>
13日
- スーパーマリオブラザーズ発売40年
13-21日
- 国立競技場で世界陸上
22日
- プラザ合意から40年
<10月>
1日
- 石破内閣発足から1年
13日
- 大阪・関西万博閉幕
<11月>
1日
- 山手線環状運転開始から100年
15日
- 自民党結党70年
<12月>
21日
- 第1回コミックマーケット開催から50年
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