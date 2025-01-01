御屠蘇気分が一転、元日夕刻の能登半島が大地震に見舞われてから1年。2025年は阪神・淡路大震災からは30年目でもある。プラザ合意から40年、スーパーマリオブラザーズ発売から40年。終戦からは80年。平穏な1年でありますようにと祈りつつ、2025年の主な予定をまとめた。

<1月>

1日

能登半島地震から1年

17日

阪神・淡路大震災から30年

24日（調整中）

通常国会召集

<2月>

4日

ヤルタ会談80年（ソ連の対日参戦決定）

<3月>

11日

東日本大震災、東京電力福島第1原子力発電所事故から14年

18-19日

大谷翔平、山本由伸両選手が所属するドジャースと鈴木誠也、今永昇太両選手が所属するカブスが東京ドームで開幕シリーズ

20日

地下鉄サリン事件から30年

22日

NHKラジオ放送開始100年

31日

NTT東日本・西日本の天気予報テレホンサービス終了

日付不明

JR東日本運賃値上げ（平均7.1%）

普通旅客の初乗りは3キロまでの区間で150円→160円

<4月>

1日

ドワンゴが運営するオンライン大学ZEN大学開校

JR北海道運賃値上げ（平均7.6%）

JR九州運賃値上げ（平均15%）

13日

大阪・関西万博開幕

<5月>

8日

新型コロナの5類移行から2年

<6月>

22日

日韓基本条約調印・国交正常化から60年

<7月>

8日

安倍晋三首相銃撃事件から3年

22日

東京都議の任期満了

28日

参院議員（25年改選）任期満了

<8月>

6日

広島に原爆投下から80年

9日

長崎に原爆投下から80年

15日

終戦から80年

<9月>

13日

スーパーマリオブラザーズ発売40年

13-21日

国立競技場で世界陸上

22日

プラザ合意から40年

<10月>

1日

石破内閣発足から1年

13日

大阪・関西万博閉幕

<11月>

1日

山手線環状運転開始から100年

15日

自民党結党70年

<12月>

21日

第1回コミックマーケット開催から50年

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