自動車1台にはネジや計器操作のためのスイッチなど小さなものも含めると約3万点の部品が使われているという。そのため、膨大な関連企業が存在する。ホンダと日産が12月23日会見を開き、経営統合に向けて協議を開始すると発表した。関連企業への影響もはかりしれない。

帝国データバンクの調査で、自動車メーカー10社のサプライチェーン企業（自動車産業）の総数は、2024年11月時点で国内に推計6万8485社だった。

トヨタ自動車が4万680社と最多で、ホンダ2万2465社、日産1万9084社が続いた。トヨタを例にとって取引階層（Tier）別にみると、トヨタと直接取引する「Tier1」2306社に対して、Tier1と取引する「Tier2」2万2334社、「Tier3以降」1万6040社。いずれのメーカーも、Tier2が最も厚い層をなしている。

10社のサプライチェーン企業数の単純合計は14万7207社で、国内の自動車産業サプライチェーン6万8485社の倍以上となっているのは、各社の取引先に重複があるからだ。

ホンダと日産両社のサプライチェーンに登場する企業は9242社、三菱自動車を含めた3社のサプライチェーンに登場する企業は3472社だった。

サプライチェーン重複企業数

ホンダ・日産重複 9242社 ホンダ・日産・三菱重複 3672社

ホンダ・日産に重複する9242社のうち売上高が判明した企業を規模別にみると、「1億円以上10億円未満」が4507社（50.1％）と最も多く、「1億円未満」が1752社（19.5％）で、約7割が「10億円未満」だった。

重複する企業の業種は、「自動車部分品・付属品製造業」が550社と最も多く、「金型・同部分品・付属品製造業」が480社、配送を担う「一般貨物自動車運送業」が381社、「工業用プラスチック製品製造業」が379社、「金属プレス製品製造業」が373社と続いた。

バナー写真 : ロイター