総務省が公表した推計によると、巳年の年女・年男は1002万人。16歳だった伊代ちゃんも、2025年で還暦。金色の衣装で踊るマツケンは72歳。
総務省統計局の推計によると、2025年1月1日現在の巳（み）年生まれの人口は1002万人で、総人口1億2359万人に占める割合は8.1%。男性は485万人、女性は516万人で、女性の方が31万人多い。
24年中に成人（18歳）に達した人口は109万人となった。前年の18歳と比べると3万人の増加。
巳年生まれの人口を出生年別にみると、1965年生まれ（2025年に60歳になる人）が174万人と最も多く、次いで1977年生まれ（同48歳）が172万人、1953年生まれ（同72歳）がともに154万人。最も若い2013年生まれ（同12歳）は103万人で、1941年生（同84歳）生まれの122万人より19万人も少ない。
巳年の著名人、本木雅弘さん、吉川晃司さん、中森明菜さん、松本伊代さんは還暦を迎える。松平健さん、山下達郎さんは72歳に、宮崎駿さん、岩下志麻さんは84歳になる。
生まれ年別の巳年の人口
|生まれ年 / 年齢
|人口（万人）
|割合
|2013 / 12歳
|103
|10.8%
|2001 / 24歳
|126
|13.4%
|1989 / 36歳
|129
|13.6%
|1977 / 48歳
|172
|18.0%
|1965 / 60歳
|174
|17.8%
|1953 / 72歳
|154
|15.1%
|1941 / 84歳
|122
|10.3%
|1929 / 96歳
|22
|1.0%
出所 : 総務省
十二支別の人口は、団塊、団塊ジュニア世代を含む丑（うし）年生まれが1126万人で最も多く、子（ね）年が1113万人と続く。卯年は10位。
十二支別人口
|十二支
|人口（万人）
|割合（順位）
|総人口
|12359
|100％
|子（ね）
|1087
|8.8% (2)
|丑（うし）
|1100
|8.9% (1)
|寅（とら）
|1070
|8.7% (4)
|卯（う）
|1052
|8.5% (6)
|辰（たつ）
|1067
|8.6% (5)
|巳（み）
|1002
|8.1% (8)
|午（うま）
|949
|7.7% (12)
|未（ひつじ）
|1007
|8.1% (7)
|申（さる）
|995
|8.1% (10)
|酉（とり）
|959
|7.8% (11)
|戌（いぬ）
|998
|8.1% (9)
|亥（い）
|1071
|8.7% (3)
出所 : 総務省
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