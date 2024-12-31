総務省が公表した推計によると、巳年の年女・年男は1002万人。16歳だった伊代ちゃんも、2025年で還暦。金色の衣装で踊るマツケンは72歳。

総務省統計局の推計によると、2025年1月1日現在の巳（み）年生まれの人口は1002万人で、総人口1億2359万人に占める割合は8.1%。男性は485万人、女性は516万人で、女性の方が31万人多い。

24年中に成人（18歳）に達した人口は109万人となった。前年の18歳と比べると3万人の増加。

巳年生まれの人口を出生年別にみると、1965年生まれ（2025年に60歳になる人）が174万人と最も多く、次いで1977年生まれ（同48歳）が172万人、1953年生まれ（同72歳）がともに154万人。最も若い2013年生まれ（同12歳）は103万人で、1941年生（同84歳）生まれの122万人より19万人も少ない。

巳年の著名人、本木雅弘さん、吉川晃司さん、中森明菜さん、松本伊代さんは還暦を迎える。松平健さん、山下達郎さんは72歳に、宮崎駿さん、岩下志麻さんは84歳になる。

生まれ年別の巳年の人口

生まれ年 / 年齢 人口（万人） 割合 2013 / 12歳 103 10.8% 2001 / 24歳 126 13.4% 1989 / 36歳 129 13.6% 1977 / 48歳 172 18.0% 1965 / 60歳 174 17.8% 1953 / 72歳 154 15.1% 1941 / 84歳 122 10.3% 1929 / 96歳 22 1.0%

出所 : 総務省

十二支別の人口は、団塊、団塊ジュニア世代を含む丑（うし）年生まれが1126万人で最も多く、子（ね）年が1113万人と続く。卯年は10位。

十二支別人口

十二支 人口（万人） 割合（順位） 総人口 12359 100％ 子（ね） 1087 8.8% (2) 丑（うし） 1100 8.9% (1) 寅（とら） 1070 8.7% (4) 卯（う） 1052 8.5% (6) 辰（たつ） 1067 8.6% (5) 巳（み） 1002 8.1% (8) 午（うま） 949 7.7% (12) 未（ひつじ） 1007 8.1% (7) 申（さる） 995 8.1% (10) 酉（とり） 959 7.8% (11) 戌（いぬ） 998 8.1% (9) 亥（い） 1071 8.7% (3)

出所 : 総務省

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