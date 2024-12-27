米グーグルが発表した検索ワードのランキングで、複数の分野にわたって日本関連が上位に入った。世界から日本へ寄せられる関心の高さがうかがえる。
米グーグルは、2024年に世界中で検索されたキーワードのランキングを発表した。日本のヒット曲や、訪日客の関心が高いとみられる観光地など、日本関連ワードが多く上位にランクインした。
グーグル検索が多かった日本関連ワード
楽曲
|3
|Bling-Bang-Bang-Born (Creepy Nuts)
|6
|Hai Yorokonde (こっちのけんと）
テレビ番組
|5
|Shōgun
故人
|5
|Akira Toriyama (鳥山明)
ニュース
|5
|台風 気象 情報 台風第10号
スポーツチーム
|2
|Los Angeles Dodgers
公園
|3
|大濠公園（福岡市）
|5
|大通公園（札幌市）
|9
|奈良公園（奈良市）
スタジアム
|4
|東京ドーム（東京都）
|9
|Kアリーナ横浜（横浜市）
*数字は順位
出所：Google
楽曲分野では、「R-指定」さんとDJ松永さんによるヒップホップユニット「Creepy Nuts（クリーピーナッツ）」が手掛けた「Bling-Bang-Bang-Born」が3位。アーティストの「こっちのけんと」さんによる「Hai Yorokonde」は6位に入った。
テレビ番組では、俳優の真田広之さんがプロデュースと主演を務め、24年の米エミー賞で史上最多18部門を制したドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』が5位となった。故人では、『DRAGON BALL』や『Dr.スランプ』など世界的な人気作品を生み出し、24年3月に亡くなった漫画家の鳥山明さんが5位だった。
大谷翔平選手が活躍し、米大リーグ・ワールドシリーズを制したドジャースは、スポーツチーム分野で2位となった。非常にゆっくりとしたスピードで日本列島を横断し、各地に被害をもたらした台風10号（国際名：Shanshan）はニュース分野の5位に。
グーグルマップによる検索結果でも、日本ワードが上位に食い込んだ。公園分野では3位の大濠公園（福岡市）を含め3カ所、スタジアム分野では4位の東京ドームなど2カ所が10位内に入った。
バナー写真：米大リーグのドジャース対レッドソックスの試合前、始球式に登場し声援に応えるヒップホップユニット「Creepy Nuts（クリーピーナッツ）」。左からDJ松永さん、「R-指定」さん＝2024年7月20日、米ロサンゼルス（時事）