ノーベル化学賞に京大の北川進氏ら : 多孔性金属錯体を開発、脱炭素など温暖化対策に応用

生理学・医学賞を受賞した坂口志文大阪大学特任教授に続き、北川進京都大学特別教授がノーベル化学賞を受賞。材料科学の分野で新たな可能性を切り開いた。

スウェーデン王立科学アカデミーは、2025年のノーベル化学賞に極小の穴が無数にあいた「多孔性金属錯体」を開発した京都大学理事・副学長の北川進氏ら3氏に授与すると発表した。多孔性金属錯体は温暖化ガスや有害物質などを穴に取り込んで効率的に分離、貯蔵することが可能で、地球環境問題に寄与する新材料として期待されている。

過剰な免疫反応を抑制する「制御性T細胞」の発見で生理学・医学賞を受賞した大阪大学特任教授の坂口志文氏に続き日本人で今年2人目の受賞となった。日本出身の個人としては31人目（米国籍の南部陽一郎氏、中村修二氏、真鍋淑郎氏、英国籍のカズオ・イシグロ氏も含む）。化学賞は2019年の旭化成名誉フェローの吉野彰氏以来、6年ぶり9人目となる。

北川氏の受賞を受け、iPS細胞の樹立方法の発見で2012年のノーベル生理学・医学賞を受賞した京大の山中伸弥教授はXを通じて祝意のコメントを発表した。

「北川先生が開拓した新素材は私たちの想像を超える可能性を秘めています。クリーンエネルギーや環境問題の解決、さらには医薬品の運搬など、私たちの未来をより豊かにする技術につながるものであり、その革新性は計り知れません。北川先生の研究は、分野の枠を超え、生命科学や物理学など様々な分野にインスピレーションを与えるものです」

バナー写真 : 2025年のノーベル化学賞を受賞した北川進京都大学特別教授（共同イメージズ）