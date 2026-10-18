アジアパラ大会が開幕＝日本初開催、愛知・名古屋で
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日本で初開催となるアジアのパラスポーツの祭典、愛知・名古屋アジアパラ競技大会は１８日、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開会式が行われて開幕した。４５カ国・地域から約３０００選手が参加予定。日本選手団は約２８０選手がエントリーした。開会式では各選手団が入場行進し、天皇陛下が開会を宣言された。大会名誉総裁の秋篠宮さまと同妃紀子さまも出席した。
愛知県内各地から集めた火による「聖火」が聖火台に運ばれ、最終点火者はパラアルペンスキー女子の村岡桃佳（トヨタ自動車）らが務めた。選手宣誓は車いすテニス男子の小田凱人（東海理化）らが行った。
今月４日に閉幕したアジア競技大会に続き、２４日まで愛知県と静岡県で計１８競技を実施。日本選手団は２０１８年ジャカルタ大会の１９８個を超えるメダルラッシュが期待される。
アジアパラ大会は、大分県で１９７５年に第１回が行われたフェスピック（極東・南太平洋障害者スポーツ大会）を継承。１０年に第１回大会を実施し、今大会は第５回となる。
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