100 знаменитых замков Японии ®: замок Айдзувакамацу, префектура Фукусима
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Замок Айдзувакамацу, префектура Фукусима
- Год постройки: 1384 (замок Курокава), 1593 (замок Цуруга)
- Первые владельцы замка: Асина Наомори, Гамо Удзисато
- Основные достопримечательности: главная башня замка, хранилище сушёного риса, южный проход Минами-хасири-нагая, чайная «Ринкаку»
- Плата за вход: входной билет 410 йен для взрослых
- Адрес: Fukushima-ken Aizuwakamatsu-shi Otemachi 1-1
- Официальный вебсайт достопримечательностей города Айдзувакамацу (на японском языке)
Знаменитый замок с крышей из красной черепицы, переживший месяц наступательных и оборонительных боёв войны Босин
Первый замок на месте замка Айдзувакамацу, замок Курокава, построил Асина Наомори, военачальник периода Муромати (1336-1573). Поскольку он был расположен в ключевом пункте региона Тохоку, за этот замок сражались известные военачальники периода Сражающихся провинций. В 1590 году Гамо Удзисато захватил замок Курокава и начал крупномасштабную реконструкцию, а в 1593 году завершил семиярусную башню замка и сменил название на Вакамацу. После этого замком владел род Уэсуги, а в 1627 году замок перешёл к Като Ёсиаки, который перестроил башню, сделав её пятиярусной, и расширил площадки Нисидэмару и Китадэмару, после чего замок приобрёл нынешнюю форму. В 1643 году замок получил Хосина Масаюки, младший брат третьего сёгуна Иэмицу, и с тех пор Айдзу и род Токугава были очень близки, из-за чего в войне Босин в 1868 году замок стал оплотом армии сёгуната, который ожесточённо атаковали войска нового правительства. Осада длилась около месяца, замок прославился сопротивлением его защитников, но в 1874 году все постройки были снесены.
Замок был отстроен в 1965 году по настоятельной просьбе жителей Айдзувакамацу. В 1990 году здание хранилища сушёного риса и южный проход Минами-хасири-нагая были восстановлены с использованием строительных методов и технологий периода Эдо. В 2011 году черепица башни замка была заменена на такую же красную черепицу, что и в конце периода Эдо, и замок наконец обрёл прежний вид. Из всех японских замков такая черепица использовалась только здесь. В главной башне устроен музей, в котором выставлены материалы, связанные с историей Айдзу.
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Фотография к заголовку: Замок Айдзувакамацу (PIXTA)