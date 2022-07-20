100 знаменитых замков Японии ®: замок Айдзувакамацу, префектура Фукусима

Японские замки

Путеводительпо Японии

Замок Айдзувакамацу, построенный в ключевой точке северо-восточного региона Тохоку, также называют замком Цуруга, им владели знаменитые военачальники периода Сражающихся провинций (1467-1568). В ходе войны Босин 1868 года на протяжении месяца он пережил ряд ожесточённых сражений, будучи оплотом проигравшей армии сёгуната.

Замок Айдзувакамацу, префектура Фукусима

Год постройки: 1384 (замок Курокава), 1593 (замок Цуруга)

1384 (замок Курокава), 1593 (замок Цуруга) Первые владельцы замка: Асина Наомори, Гамо Удзисато

Асина Наомори, Гамо Удзисато Основные достопримечательности: главная башня замка, хранилище сушёного риса, южный проход Минами-хасири-нагая, чайная «Ринкаку»

главная башня замка, хранилище сушёного риса, южный проход Минами-хасири-нагая, чайная «Ринкаку» Плата за вход: входной билет 410 йен для взрослых

входной билет 410 йен для взрослых Адрес: Fukushima-ken Aizuwakamatsu-shi Otemachi 1-1

Fukushima-ken Aizuwakamatsu-shi Otemachi 1-1 Официальный вебсайт достопримечательностей города Айдзувакамацу (на японском языке)

Знаменитый замок с крышей из красной черепицы, переживший месяц наступательных и оборонительных боёв войны Босин

Первый замок на месте замка Айдзувакамацу, замок Курокава, построил Асина Наомори, военачальник периода Муромати (1336-1573). Поскольку он был расположен в ключевом пункте региона Тохоку, за этот замок сражались известные военачальники периода Сражающихся провинций. В 1590 году Гамо Удзисато захватил замок Курокава и начал крупномасштабную реконструкцию, а в 1593 году завершил семиярусную башню замка и сменил название на Вакамацу. После этого замком владел род Уэсуги, а в 1627 году замок перешёл к Като Ёсиаки, который перестроил башню, сделав её пятиярусной, и расширил площадки Нисидэмару и Китадэмару, после чего замок приобрёл нынешнюю форму. В 1643 году замок получил Хосина Масаюки, младший брат третьего сёгуна Иэмицу, и с тех пор Айдзу и род Токугава были очень близки, из-за чего в войне Босин в 1868 году замок стал оплотом армии сёгуната, который ожесточённо атаковали войска нового правительства. Осада длилась около месяца, замок прославился сопротивлением его защитников, но в 1874 году все постройки были снесены.

Замок был отстроен в 1965 году по настоятельной просьбе жителей Айдзувакамацу. В 1990 году здание хранилища сушёного риса и южный проход Минами-хасири-нагая были восстановлены с использованием строительных методов и технологий периода Эдо. В 2011 году черепица башни замка была заменена на такую же красную черепицу, что и в конце периода Эдо, и замок наконец обрёл прежний вид. Из всех японских замков такая черепица использовалась только здесь. В главной башне устроен музей, в котором выставлены материалы, связанные с историей Айдзу.

Замки в префектуре Сига

Замок Нихоммацу, префектура Фукусима

Замок Сиракава-Коминэ, префектура Фукусима

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Замок Айдзувакамацу (PIXTA)