100 знаменитых замков Японии ®: замок Мито, префектура Ибараки
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Замок Мито, префектура Ибараки
- Годы постройки: около 1214 (род Баба), 1624 (род Токугава)
- Первые владельцы замка: Баба Сукэмото, Сатакэ Ёсинобу, Токугава Ёрифуса
- Основные достопримечательности: школа княжества Кодокан, башня главной площадки Хоммару, памятник Исикаве Такубоку
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Mito-shi Sannomaru 2-9-22
- Вебсайт: Ассоциация туризма и конвенций Мито (на японском языке)
Самый большой земляной замок Японии, резиденция рода Токугава го-санкэ
Замок Мито расположен между рекой Нака на севере и озером Сэмба на юге и окружён большой земляной стеной, с высокой западной стороны его защищали пять рвов, со стороны восточной низины – три рва, это самые большие земляные укрепления замка в Японии.
Изначально на месте замка Мито располагалась усадьба, которую построил Баба Сукэмото на рубеже периодов Хэйан (794-1192) и Камакура (1192-1333) в конце XII века. В период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) в XVI веке род Сатакэ построил здесь центр для управления землёй Хитати (современная префектура Ибараки). Позже, после того, как был основан сёгунат Токугава и род Сатакэ перевели в Акита, 11-й сын Токугавы Иэясу, Ёрифуса, провёл крупномасштабную реконструкцию замка, чтобы сделать его резиденцией одного из родов Токугава го-санкэ, он улучшил и расширил третью площадку замка, Санномару, и внешний ров, в Ниномару, на второй площадке замка, был построен дворец и башня Санкай мономи, «Трёхэтажная сторожевая». К слову, Токугава Мицукуни, герой исторического сериала «Мито Комон», был вторым правителем княжества Мито.
В 1811 году Токугава Нариаки, девятый правитель, построил в Санномару школу Кодокан для детей самураев. В последние годы ворота Отэмон и башня Ниномару Какуягура восстановлены по историческим материалам.
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Фотография к заголовку: Кодокан (PIXTA)