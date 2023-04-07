100 знаменитых замков Японии ®: замок Мито, префектура Ибараки

Японские замки

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Замок Мито был резиденцией рода Мито Токугава, одного из родов го-санкэ, ближайших родственников роду сёгунов Токугава. Основанная девятым правителем княжества Токугавой Нориаки школа княжества Кодокан зарегистрирована как особый исторический памятник Японии. Известно, что в этой школе учился Токугава Ёсинобу, сын Нариаки и последний сёгун сёгуната Токугава.

Замок Мито, префектура Ибараки

Годы постройки: около 1214 (род Баба), 1624 (род Токугава)

около 1214 (род Баба), 1624 (род Токугава) Первые владельцы замка: Баба Сукэмото, Сатакэ Ёсинобу, Токугава Ёрифуса

Баба Сукэмото, Сатакэ Ёсинобу, Токугава Ёрифуса Основные достопримечательности: школа княжества Кодокан, башня главной площадки Хоммару, памятник Исикаве Такубоку

школа княжества Кодокан, башня главной площадки Хоммару, памятник Исикаве Такубоку Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Mito-shi Sannomaru 2-9-22

Mito-shi Sannomaru 2-9-22 Вебсайт: Ассоциация туризма и конвенций Мито (на японском языке)

Самый большой земляной замок Японии, резиденция рода Токугава го-санкэ

Замок Мито расположен между рекой Нака на севере и озером Сэмба на юге и окружён большой земляной стеной, с высокой западной стороны его защищали пять рвов, со стороны восточной низины – три рва, это самые большие земляные укрепления замка в Японии.

Изначально на месте замка Мито располагалась усадьба, которую построил Баба Сукэмото на рубеже периодов Хэйан (794-1192) и Камакура (1192-1333) в конце XII века. В период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) в XVI веке род Сатакэ построил здесь центр для управления землёй Хитати (современная префектура Ибараки). Позже, после того, как был основан сёгунат Токугава и род Сатакэ перевели в Акита, 11-й сын Токугавы Иэясу, Ёрифуса, провёл крупномасштабную реконструкцию замка, чтобы сделать его резиденцией одного из родов Токугава го-санкэ, он улучшил и расширил третью площадку замка, Санномару, и внешний ров, в Ниномару, на второй площадке замка, был построен дворец и башня Санкай мономи, «Трёхэтажная сторожевая». К слову, Токугава Мицукуни, герой исторического сериала «Мито Комон», был вторым правителем княжества Мито.

В 1811 году Токугава Нариаки, девятый правитель, построил в Санномару школу Кодокан для детей самураев. В последние годы ворота Отэмон и башня Ниномару Какуягура восстановлены по историческим материалам.

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Фотография к заголовку: Кодокан (PIXTA)