100 знаменитых замков Японии ®: замок Нанао, префектура Исикава

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Руины замка Нанао являются остатками горного замка, построенного в первой половине XVI века родом Хатакэяма, который правил землёй Ното (северная часть современной префектуры Исикава). Он занимал огромную площадь и простирался на семь гор, поэтому и получил название Нанао, «Семь хвостов».

Замок Нанао, префектура Исикава

Годы постройки: первая половина XVI века

первая половина XVI века Первый владелец замка: неизвестен (род Хатакэяма)

неизвестен (род Хатакэяма) Основные достопримечательности: руины главной площадки замка Хоммару, укрепления, каменные стены и др.

руины главной площадки замка Хоммару, укрепления, каменные стены и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Ishikawa-ken Nanao-shi Kobu-machi, Furuyashiki-machi, Take-machi

Ishikawa-ken Nanao-shi Kobu-machi, Furuyashiki-machi, Take-machi Вебсайт: Исторический памятник – руины замка Нанао (город Нанао, на японском языке)

Огромный горный замок, которым восхищался Уэсуги Кэнсин

Руины замка Нанао – это остатки горного замка, который в первой половине XVI века построил род Хатакэяма, управлявший землёй Ното. Он был построен на высоте около 300 метров на горном массиве Исуруги и протянулся примерно на 2,5 километра с севера на юг и примерно на 1 километр с востока на запад, занимая общую площадь около 250 га. Его стали называть замком Нанао, «Семь хвостов», поскольку укрепления располагались на семи хребтах, где умело использовались особенности естественного рельефа. Он считался неприступным, однако в 1577 году, когда Уэсуги Кэнсин напал на замок, он смог его взять и уничтожить род Хатакэяма, положив конец его владычеству в земле Ното. И всё же даже этому знаменитому военачальнику периода Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568), который за всю свою жизнь ни разу не испытал поражения, пришлось потратить год на то, чтобы захватить этот замок. Войдя в него, Кэнсин восхищался красотой пейзажа, сказав, что настолько живописное место, откуда открываются виды на далёкие острова, сложно было бы даже запечатлеть на картине. После смерти Кэнсина, в 1581 году, правителем земли Ното стал военачальник, чьим сюзереном был Ода Нобунага, и он устроил свой замок ближе к порту, оставив Нанао заброшенным.

В 2018 году власти города Нанао разработали план сохранения и использования руин замка, после чего обрезали криптомерии вдоль тропы, ведущей к главным укреплениям на вершине горы, благодаря чему теперь оттуда можно увидеть Южную бухту Нанао и остров Ното и полюбоваться пейзажем, который так высоко оценил Уэсуги Кэнсин.



Руины замка Нанао, вид с главной площадки замка Хоммару (Pixta)

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Фотография к заголовку: Каменная стена Сакурабаба в замке Нанао (PIXTA)