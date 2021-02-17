[Видео] Путешествие в период Эдо: район самурайских усадеб Нагамати

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В Канадзаве сохранилось немало мест, хранящих черты городского пейзажа периода Эдо – районы «чайных домов» тяягай, храмовый район Тэрамати. Расположенные с западной стороны парка замка Канадзава «Руины усадеб самураев Нагамати» – место, где в период Эдо (1603-1868) жили самураи среднего класса княжества Кага. Несмотря на близость к оживлённому центральному городскому району Коримбо, шум города здесь не слышен. Здесь сохранились глинобитные стены, ворота и брусчатка чёрного камня, а электрические провода проложены под землёй. В некоторых уголках района можно почувствовать себя персонажем исторического сериала.

Через район протекает ирригационный канал Ооносё, служивший и транспортной артерией – это один из объектов инфраструктуры, которые помогали развитию Кага, княжества с доходом в миллион коку риса в год. Канал облицован красивым камнем томуроиси, в нём до сих пор много воды. Такой камень, добывавшийся в восточном пригороде Канадзавы, использовали для стен замка Канадзава и каменного моста сада Кэнрокуэн. Основания глинобитных стен также делали из этого камня. Высококачественный камень, приятный на вид и легко поддающийся обработке, пользуется спросом как материал для каменных ванн и садовых камней, и по-прежнему в цене.

Район носит название «Остатки самурайских усадеб», здесь ограды, ворота и деревья хранят облик феодальной эпохи, но постройки здесь обычные – жилые дома, кафе и ремесленные мастерские. Единственный объект, который открыт для туристов, – «Остатки самурайской усадьбы семьи Номура». Здесь можно увидеть комнату дзёдан-но ма в стиле сёин-дзукури, комнату для приёмов эккэн-но ма и японский сад, где используется вода из канала Ооносё. После реставрации Мэйдзи роскошный и просторный дом купил богатый купец княжества Дайсёдзи, а часть построек была перенесена в другое место. В усадьбе можно узнать о торговых кораблях китамаэбунэ, игравших важную роль в период Эдо и в начале периода Мэйдзи. На территории «Остатков усадьбы бывших вассалов княжества Кага Такада» не осталось особняка, но в ухоженном саду можно бесплатно полюбоваться восстановленными воротами нагаямон.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы, видео из программы «Что-то о Канагаве: откройте Кага и Ното»