[Видео] Усадьба семейства Кадоми, разбогатевшего на морской торговле на кораблях китамаэбунэ: город Вадзима префектуры Исикава

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С периода Эдо до начала эпохи Мэйдзи на побережье нынешней префектуры Исикава было множество портов захода кораблей китамаэбунэ, на которых везли товары из региона Хокурику в Камигата (Осака). Один из таких портов располагался в районе Куросима города Вадзима на полуострове Ното, где можно увидеть немало великолепных усадеб торговцев. Этот район определён как заповедник традиционных построек, исторический ландшафт сохраняют при поддержке правительства. Усадьба семьи Кадоми в Куросиме служило в качестве резиденции и конторы торгового дела одних из самых крупных судовладельцев Куросимы, она является важным национальным культурным достоянием. Усадьба была подарена городу и открыта для посещения в качестве музея.

Для домов судовладельцев и капитанов характерна обшивка частично перекрывающими друг друга досками, белые оштукатуренные стены и чёрные черепичные крыши. Деревянный забор усадьбы Кадоми доходит до моря, что говорит о достатке семьи. Заходя через прихожую, вы попадаете в огромный зал, дальше – комнаты, окружающие пространство внутреннего сада, украшенного камнями и растениями. Из дальних комнат открывается вид на Японское море. Монументальный трёхэтажный склад сейчас используется как выставочный зал для экспонатов.

В Японии периода Эдо единственным средством регулярной и крупномасштабной перевозки риса, сакэ, морепродуктов и прочих товаров были каботажные суда кайсэн, ходившие вдоль побережья. Между Осакой, крупнейшим торговым городом того времени, и регионом Хокурику, ходила их разновидность китамаэбунэ, «корабли северных перевозок». Они ходили и дальше, в регион Оу (земли Муцу и Дэва, совр. регион Тохоку) и в Эдзо (Хоккайдо). Судовладельцы, такие как семья Кадоми, назывались кайсэн-донъя, «оптовые перевозчики на кайсэн», они были торговыми компаниями, которые не только занимались транспортировкой, но также покупали и продавали товары. В том числе они занимались спекулятивной торговлей с учётом рыночных тенденций и заработали огромное состояние, однако после реставрации Мэйдзи (1868) дела пришли в упадок, поскольку они лишились своей ведущей роли перевозчиков из-за распространения пароходов и железных дорог. Их былое величие можно увидеть, посетив бывшую резиденцию семьи Кадоми в Куросиме.

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!». Текст Nippon.com.