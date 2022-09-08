[Видео] Горный замок Нанао, созданный с использованием природного рельефа: город Нанао, префектура Исикава

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Полуостров Ното когда-то назывался землёй Ното, которую в 718 году выделили из земли Этидзэн, которая соответствует современной префектуре Фукуи. Предполагают, что земельная управа (кокуфу), откуда управляли делами земли Ното в то время, располагалась в городе Нанао, и до наших дней здесь сохранились ценные исторические памятники – культурные ценности, которые напоминают нам о прошлом.

Руины замка Нанао расположены примерно в 15 минутах езды на машине от центра города. Замок Нанао был построен в период Воюющих провинций родом Хатакэяма (1408-1577), управлявшим землёй Ното. В центре Главной площадки Хоммару, построенной на высоте 300 метров, вдоль семи горных хребтов, от которых произошло название Нанао, «Семь хвостов», было расположено большое количество башен. В замковом городе процветала культура Ното Хатакэяма в киотском стиле, но в 1576 году замок осадил Уэсуги Кэнсин, и после ожесточённой битвы в следующем году замок пал.

С площадки Хоммару можно увидеть залив Нанао и город Нанао, здесь также есть прогулочные тропы по основным руинам вокруг Хоммару.

Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!». Текст Nippon.com.

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