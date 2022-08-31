100 знаменитых замков Японии ®: замок Гифу, префектура Гифу
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Замок Гифу, префектура Гифу
- Год постройки: 1201
- Первый владелец замка: Никайдо Юкимаса
- Основные достопримечательности: главная башня (восстановлена), руины резиденции Ода Нобунага и др.
- Плата за вход: 200 йен (16 лет и старше), канатная дорога Кинкадзан в обе стороны – 1100 йен (12 лет и старше)
- Адрес: Gifu-shi Tenshukaku Kinkazan 18
- Официальный вебсайт замка Гифу (страница г. Гифу, на японском языке)
Замок, из которого Ода Нобунага начал объединение Японии
Считается, что замок на горе Кинкадзан, где расположен замок Гифу, был впервые построен военачальником периода Камакура Никайдо Кёсукэ в начале XIII века. В качестве полноценного обустроенного замка он был отстроен при Сайто Досан, военачальнике периода Сражающихся провинций (1467-1568) по прозвищу Мино-но мамуси, «гадюка Мино». В 1567 году Нобунага, который был зятем Досана, захватил замок и изменил название замка на Гифу. Построек того времени не осталось, но португальский миссионер Фруа, посетивший замок, писал: «Я никогда не видел ничего, сравнимого с этим дворцом по красоте, роскоши и чистоте».
С нынешней башни замка Гифу на вершине горы открывается в сторону Нагои, и вы можете представить чувства Нобунаги, который смотрел отсюда, вынашивая планы объединения стран. На вершину горы Кинкадзан ведёт канатная дорога, и сейчас можно легко подняться к некогда неприступному горному замку.
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Фотография к заголовку: Замок Гифу и луна (PIXTA)