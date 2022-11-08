100 знаменитых замков Японии ®: замок Ивамура, префектура Гифу

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Замок Ивамура, один из трёх великих горных замков Японии, известен как самый высокогорный замок, он расположен на высоте 717 метров. На территории замка есть 17 колодцев, которые на протяжении долгого времени помогали выдерживать атаки известных военачальников, таких как Такэда Сингэн и Ода Нобунага.

Замок Ивамура, префектура Гифу

Год постройки: 1185

1185 Первый владелец замка: Като Кагэкадо

Като Кагэкадо Основные достопримечательности: шестиярусная стена Рокуданхэки, ворота Удзумимон, колодец Киригаи, резиденция правителей Хансютэй (реконструкция) и др.

шестиярусная стена Рокуданхэки, ворота Удзумимон, колодец Киригаи, резиденция правителей Хансютэй (реконструкция) и др. Плата за вход: бесплатно, вход в исторический музей Ивамура у подножья – 300 йен (для взрослых)

бесплатно, вход в исторический музей Ивамура у подножья – 300 йен (для взрослых) Адрес: Gifu-ken Ena-shi Iwamura-cho Shiroyama

Gifu-ken Ena-shi Iwamura-cho Shiroyama Деревня женщин-владельцев замка Ивамура (на японском языке)

Самый высокогорный замок в Японии

Замок Ивамура известен как один из трёх величайших горных замков Японии наряду с замком Биттю-Мацуяма в префектуре Окаяма и Ямато-Такатори в префектуре Нара. Он построен на высоте 717 метров над уровнем моря, и сохранившиеся до наших дней стены протяжённостью в 1,7 км позволяют представить изначальный облик замка. Хотя это горный замок, на территории замка есть 17 колодцев, и среди них колодец Киригаи, которым пользовались правители замка. Согласно легенде, если заветную кость огромной змеи бросить в этот колодец, то весь замок скроет туман, из-за чего его ещё называют Китигадзё, Туманный замок.

Говорят, что впервые замок здесь построил Като Кагэкадо, вассал Минамото-но Ёритомо. Во второй половине XVI века одно время территорией фактически управляла как владелица замка жена правителя, когда он умер от болезни. Выдержав трёхмесячную осаду войск, которые послал Такэда Сингэн, она вышла замуж за военачальника противника и заключила мир. Потом, когда противостоявший Такэде Ода Нобунага полгода осаждал замок, он был сдан при условии сохранения жизни жителей.

В XVII веке замок перешёл во владение роду Мацудайра, который перестроил его в нынешнем виде. Сейчас восстановлены резиденция правителей, башня Тайко, ворота Омотэгомон и др.



Восстановленная резиденция правителей замка Ивамура и башня Тайко (Pixta)

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Фотография к заголовку: Шестиярусная стена замка Ивамура (PIXTA)